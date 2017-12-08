На Волині 2-річне дитя втопилося у ставку: медики врятували життя маляті





Про це повідомили у Ковельському МТМО.



Ковельські медики врятували життя дворічній дитині, яка втопилась у ставку на власному подвір’ї.



"Після проведених всіх необхідних лікувальних заходів лікарі повернули дитя до життя, наразі стан дитини стабільний. БАТЬКИ, БУДЬТЕ УВАЖНІ - ПИЛЬНУЙТЕ ВАШИХ ДІТЕЙ!" - йдеться у повідомленні.

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