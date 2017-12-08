вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 2-річне дитя втопилося у ставку: медики врятували життя маляті

На Волині 2-річне дитя втопилося у ставку: медики врятували життя маляті
Ковельські медики врятували життя дворічній дитині, яка втопилася у ставку.

Про це повідомили у Ковельському МТМО.

Ковельські медики врятували життя дворічній дитині, яка втопилась у ставку на власному подвір’ї.

"Після проведених всіх необхідних лікувальних заходів лікарі повернули дитя до життя, наразі стан дитини стабільний. БАТЬКИ, БУДЬТЕ УВАЖНІ - ПИЛЬНУЙТЕ ВАШИХ ДІТЕЙ!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: утоплення, ставок, медики, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії у Польщі травмувались українці
Сьогодні, 11:41
Імпортні товари з Росії – досі у топі на Волині
Сьогодні, 11:41
На Волині 2-річне дитя втопилося у ставку: медики врятували життя маляті
Сьогодні, 11:17
На Волині ліквідували 6 пожеж
Сьогодні, 11:17
На місці «Луцького Діснейленду» буде кафе
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
На Рівненщині 2-річний хлопчик втопився, доки батьки святкували у кафе На Рівненщині 2-річний хлопчик втопився, доки батьки святкували у кафе
14 травень, 10:13
На Волині втопився чоловік На Волині втопився чоловік
18 березень, 11:00
На Львівщині медична комісія довела провину лікарів у смерті дитини На Львівщині медична комісія довела провину лікарів у смерті дитини
08 грудень, 2017, 11:23
У Любомльському районі в ставку втопилася півторарічна дитина У Любомльському районі в ставку втопилася півторарічна дитина
29 серпень, 2016, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
 0
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8