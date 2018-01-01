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В аварії у Польщі травмувались українці

В аварії у Польщі травмувались українці
На півночі Польщі унаслідок ДТП постраждали громадяни України.

Ймовірно необережність водія стала причиною дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса на Кашубах у північно-західній Польщі, унаслідок якої постраждало восьмеро осіб, - пише Польське радіо.

На прямій автодорозі у селі Нова Кішева Хрусти з мікроавтобусом зіткнулося авто марки Volkswagen Passat. За словами місцевої поліції, ДТП сталося під час маневру випередження.

22-річний водій Passat, житель Косьцєрського повіту Поморського воєводства, випереджаючи інший транспортний засіб, ймовірно, не упевнився у безпечності виконання цього маневру і здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом.

Травми отримали 28-річний водій мікроавтобуса, житель Сілезького воєводства та семеро його пасажирів. Це громадяни України і Пакистану, котрі приїхали до Польщі на заробітки.

Одного з поранених прибув забрати рятувальний гелікоптер. Інших постраждалих було госпіталізовано.

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Теги: Польща, аварія
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