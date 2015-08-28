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Імпортні товари з Росії – досі у топі на Волині

Імпортні товари з Росії – досі у топі на Волині
На Волинь у січні–серпні 2018 року найбільше завезли товарів з Білорусі, Росії та Угорщини.

Про це йдеться у повідомленні головного управління статистики у Волинській області.

Обсяг імпорту товарів у січні–серпні становив 910,6 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2017р. імпорт зріс на 6,5% (на 55,2 млн.дол.).

Найбільше імпортували товарів з Білорусі (19,0% від загальнообласного імпорту), Російської Федерації (14,2%), Угорщини (13,3%), Польщі (10,6%), Німеччини (10,2%), Литви (8,3%), Франції (2,4%), Індії та Фінляндії (по 2,3%).

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 534,5 млн.дол., або 58,7% загального обсягу, та збільшився проти січня–серпня 2017р. на 6,7%.

Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки займали 40,2% від обсягу вартості імпорту, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 18,2%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 12,2%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 9,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,8%, живі тварини; продукти тваринного походження – 3,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 2,9%.

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Теги: Росія, статистика, імпорт
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