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Луцькі депутати не хочуть того самого підприємця на ринку «Шанс»

Луцькі депутати не хочуть того самого підприємця на ринку «Шанс»
Члени земельної комісії Луцькради рекомендують сесії не поновлювати оренди землі під ринком «Шанс» для підприємця Петра Шугая.

Про це стало відомо 17 жовтня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру.

На комісію виносили одразу три питання стосовно поновлення договору оренди фізичній особі підприємцю Шугаю для обслуговування ринку «Шанс» - площею 0,1076 г, 0, 0266 та 0, 0115 га. Без обговорень депутати утрималися, голосуючи за це питання. Натомість Олександр Козлюк запропонував в додаткових питання розглянути «альтернативні питання».

Альтернативними виявилися проекти рішення із формулюванням «відмовити» - про відмову підприємцю Шугаю у поновленні договору оренди вищевказаних ділянок. І хоч один із обранців громади засумнівався, чи не виграє Шугай згодом суд, депутати одноголосно підтримали проекти про відмову.

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Теги: ринок, Шанс, оренда, Петро Шугай
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