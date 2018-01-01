Луцькі депутати не хочуть того самого підприємця на ринку «Шанс»
Сьогодні, 11:46
Члени земельної комісії Луцькради рекомендують сесії не поновлювати оренди землі під ринком «Шанс» для підприємця Петра Шугая.
Про це стало відомо 17 жовтня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру.
На комісію виносили одразу три питання стосовно поновлення договору оренди фізичній особі підприємцю Шугаю для обслуговування ринку «Шанс» - площею 0,1076 г, 0, 0266 та 0, 0115 га. Без обговорень депутати утрималися, голосуючи за це питання. Натомість Олександр Козлюк запропонував в додаткових питання розглянути «альтернативні питання».
Альтернативними виявилися проекти рішення із формулюванням «відмовити» - про відмову підприємцю Шугаю у поновленні договору оренди вищевказаних ділянок. І хоч один із обранців громади засумнівався, чи не виграє Шугай згодом суд, депутати одноголосно підтримали проекти про відмову.
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Про це стало відомо 17 жовтня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру.
На комісію виносили одразу три питання стосовно поновлення договору оренди фізичній особі підприємцю Шугаю для обслуговування ринку «Шанс» - площею 0,1076 г, 0, 0266 та 0, 0115 га. Без обговорень депутати утрималися, голосуючи за це питання. Натомість Олександр Козлюк запропонував в додаткових питання розглянути «альтернативні питання».
Альтернативними виявилися проекти рішення із формулюванням «відмовити» - про відмову підприємцю Шугаю у поновленні договору оренди вищевказаних ділянок. І хоч один із обранців громади засумнівався, чи не виграє Шугай згодом суд, депутати одноголосно підтримали проекти про відмову.
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