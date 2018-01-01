Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом





Інцидент трапився 16 жовтня на перехресті вулиць Маяковського-Винниченка, - інформує ГУНП у Волинській області.



Автомобіль Volkswagen Caddy зіткнувся з мопедом «Alfa». Внаслідок ДТП водій мопеда травмувався. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.



За кермом автомобіля перебував 52-річний житель Іваничівського району. Ймовірно, водій не надав переваги у русі та зіткнувся із мопедом Alfa, під керуванням 55-річного жителя Нововолинська.



Внаслідок ДТП мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



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