Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом
Сьогодні, 11:54
У Нововолинську Volkswagen зіткнувся з мопедом, є постраждалі.
Інцидент трапився 16 жовтня на перехресті вулиць Маяковського-Винниченка, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль Volkswagen Caddy зіткнувся з мопедом «Alfa». Внаслідок ДТП водій мопеда травмувався. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.
За кермом автомобіля перебував 52-річний житель Іваничівського району. Ймовірно, водій не надав переваги у русі та зіткнувся із мопедом Alfa, під керуванням 55-річного жителя Нововолинська.
Внаслідок ДТП мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
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Інцидент трапився 16 жовтня на перехресті вулиць Маяковського-Винниченка, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль Volkswagen Caddy зіткнувся з мопедом «Alfa». Внаслідок ДТП водій мопеда травмувався. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.
За кермом автомобіля перебував 52-річний житель Іваничівського району. Ймовірно, водій не надав переваги у русі та зіткнувся із мопедом Alfa, під керуванням 55-річного жителя Нововолинська.
Внаслідок ДТП мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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