вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом

Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом
У Нововолинську Volkswagen зіткнувся з мопедом, є постраждалі.

Інцидент трапився 16 жовтня на перехресті вулиць Маяковського-Винниченка, - інформує ГУНП у Волинській області.

Автомобіль Volkswagen Caddy зіткнувся з мопедом «Alfa». Внаслідок ДТП водій мопеда травмувався. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом автомобіля перебував 52-річний житель Іваничівського району. Ймовірно, водій не надав переваги у русі та зіткнувся із мопедом Alfa, під керуванням 55-річного жителя Нововолинська.

Внаслідок ДТП мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мопед, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом
Сьогодні, 11:54
Луцькі депутати не хочуть того самого підприємця на ринку «Шанс»
Сьогодні, 11:46
«Рівень захисту прав громадян напряму залежить від прав і гарантій адвокатів», – Ігор Лапін
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
На Волині Volkswagen збив 10-річну дівчинку На Волині Volkswagen збив 10-річну дівчинку
11 жовтень, 10:43
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
08 жовтень, 11:00
Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ Двоє людей загинули в аварії на Волині, – ЗМІ
07 жовтень, 12:10
Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
04 жовтень, 14:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
 0
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8