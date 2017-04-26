На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
На автодорозі в райцентрі Камінь-Каширський, 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, врізався в електроопору.
Водій транспортного засобу травмувався. Його госпіталізували.
За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Водій транспортного засобу травмувався. Його госпіталізували.
За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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