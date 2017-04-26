вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині авто врізалося в електроопору

На Волині авто врізалося в електроопору
На автодорозі в райцентрі Камінь-Каширський, 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, врізався в електроопору.

Водій транспортного засобу травмувався. Його госпіталізували.

За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Камінь-Каширський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
На Волині в аварії постраждав п'яний водій На Волині в аварії постраждав п'яний водій
26 квітень, 2017, 11:33
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з мопедом
Сьогодні, 11:54
В аварії у Польщі травмувались українці В аварії у Польщі травмувались українці
Сьогодні, 11:41
У Рівному двоє дітей потрапили під колеса буса: дівчинка – у комі У Рівному двоє дітей потрапили під колеса буса: дівчинка – у комі
Сьогодні, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
 0
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8