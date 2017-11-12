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У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво

У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
«Земельна» комісія Луцькади рекомендувала виділити луцькому атовцеві землю для зведення будинку.

Про це стало відомо 17 жовтня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру.

Очільник комісії Олександр Козлюк розповів, що до мері> звернувся учасник АТО Hоман Гіричук.

Чоловік прохав виділити йому для будівництва земельну ділянку на вулиці Олекси Ошуркевича, 1в.

За словами Козлюка, вільну ділянку чоловік знайшов сам. Тож депутати рекомендували виділити її, однак остаточне рішення таки за сесією.

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Теги: земля, ато
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