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Порошенко призначив суддю на Волинь

Порошенко призначив суддю на Волинь
Президент Петро Порошенко призначив суддю у місцевий загальний суд Волинської області.

Відповідний указ Президент України підписав 16 жовтня.

Так, суддею Любешівського районного суду Волинської області
призначили Глинянчука Віталія Дмитровича.


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Теги: суд, призначення
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