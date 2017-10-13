Порошенко призначив суддю на Волинь
Сьогодні, 12:19
Президент Петро Порошенко призначив суддю у місцевий загальний суд Волинської області.
Відповідний указ Президент України підписав 16 жовтня.
Так, суддею Любешівського районного суду Волинської області
призначили Глинянчука Віталія Дмитровича.
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Відповідний указ Президент України підписав 16 жовтня.
Так, суддею Любешівського районного суду Волинської області
призначили Глинянчука Віталія Дмитровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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