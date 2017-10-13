Порошенко призначив суддю на Волинь

Петро Порошенко призначив суддю у місцевий загальний суд Волинської області.



Відповідний указ Президент України підписав 16 жовтня.



Так, суддею Любешівського районного суду Волинської області

призначили Глинянчука Віталія Дмитровича.





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