Гроші з квитків на гумористичне шоу передадуть на лікування Мар'яни Пархом'юк
Сьогодні, 12:28
У Луцьку виступатиме студія «Мама хохотала». Зазначають, що 50% вартості від 200 квитків передадуть на лікування онкохворої Мар'яни Пархом'юк.
Про це повідомили організатори заходу.
«Організатор заходу «Мама Хохотала» надає 200 квитків 50% від продажу яких, буде надано для лікування раку крові @mariana.parkhomiuk!» – йдеться у повідомленні.
«Сміх продовжує життя;)» – нагадують організатори.
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, її хлопець Володимир Хомич повідомив у соцмережі.
Зазначимо, що всього за один день на лікування дівчині зібрали майже 400 тисяч гривень.
Станом на 17 жовтня спільними зусиллями благодійників зібрали майже мільйон гривень.
Інформація для благодійників:
4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Рахунок для переказів в євро: 26201455336506
Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK
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Про це повідомили організатори заходу.
«Організатор заходу «Мама Хохотала» надає 200 квитків 50% від продажу яких, буде надано для лікування раку крові @mariana.parkhomiuk!» – йдеться у повідомленні.
«Сміх продовжує життя;)» – нагадують організатори.
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, її хлопець Володимир Хомич повідомив у соцмережі.
Зазначимо, що всього за один день на лікування дівчині зібрали майже 400 тисяч гривень.
Станом на 17 жовтня спільними зусиллями благодійників зібрали майже мільйон гривень.
Інформація для благодійників:
4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Рахунок для переказів в євро: 26201455336506
Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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