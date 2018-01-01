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Гроші з квитків на гумористичне шоу передадуть на лікування Мар'яни Пархом'юк

Гроші з квитків на гумористичне шоу передадуть на лікування Мар'яни Пархом'юк
У Луцьку виступатиме студія «Мама хохотала». Зазначають, що 50% вартості від 200 квитків передадуть на лікування онкохворої Мар'яни Пархом'юк.

Про це повідомили організатори заходу.

«Організатор заходу «Мама Хохотала» надає 200 квитків 50% від продажу яких, буде надано для лікування раку крові @mariana.parkhomiuk!» – йдеться у повідомленні.

«Сміх продовжує життя;)» – нагадують організатори.

Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, її хлопець Володимир Хомич повідомив у соцмережі.

Зазначимо, що всього за один день на лікування дівчині зібрали майже 400 тисяч гривень.

Станом на 17 жовтня спільними зусиллями благодійників зібрали майже мільйон гривень.

Інформація для благодійників:
4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир

Рахунок для переказів в євро: 26201455336506
Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK

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Теги: Мар'яна Пархом'юк
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