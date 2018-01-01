Halloween у ТРЦ «ПортCity»*

Залишилося 10 днів до найстрашнішого дня у Вашому житті.Бууу! Страшно? Без зупину швидко читайте далі!27-28 жовтня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться «HALLOWEEN HAND MADE ярмарок» та будуть діяти страшні знижки та жахлива фотозона.28 жовтня з 12:00 безкоштовний аквагрим та тематичні майстер-класи, з 18:00 парад костюмів та дискотека монстрів з конфеті та димом, ну і звісно жахливо круті подарунки.Ух, рівень страху зашкалює! Цей HALLOWEEN буде найкращим з ТРЦ «ПортCity»!