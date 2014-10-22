Лучан просять «скинутися» на реанімобіль для військових
Сьогодні, 12:59
Волонтери хочуть купити реанімобіль для Луцького гарнізонного госпіталю.
Про це у Facebook повідомив волонтер Дмитро Василенко.
"Друзі, треба Ваша допомога. Є чудовий реанімобіль за відносно невеликі кошти, 6000 злотих це (45000грн). Автомобіль планується передати в Луцький гарнізонний шпиталь. Прошу про посильну фінансову допомогу, номер особистої карти ПриватБанк - 4731 2191 1323 6560 Василенко Дмитро Володимирович.
Звіт про кожну отриману гривню надаватиму під цим постом.
Разом Сила, як каже мій добрий Друг!" - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook повідомив волонтер Дмитро Василенко.
"Друзі, треба Ваша допомога. Є чудовий реанімобіль за відносно невеликі кошти, 6000 злотих це (45000грн). Автомобіль планується передати в Луцький гарнізонний шпиталь. Прошу про посильну фінансову допомогу, номер особистої карти ПриватБанк - 4731 2191 1323 6560 Василенко Дмитро Володимирович.
Звіт про кожну отриману гривню надаватиму під цим постом.
Разом Сила, як каже мій добрий Друг!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А держава тоді навіщо потрібна?
В держава для чого ?
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