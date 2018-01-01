У РЦ «Промінь» розіграли путівку до країни LegoLand*





Розіграш цінного приза відбувся у вівторок, 16 жовтня, пише інтернет-видання



У розважальному центрі влаштували справжнє свято для малечі з веселими ведучими, конкурсами та купою призів. Зокрема, маленькі лучани розважалися з аніматорами, показали свої уміння та навички гри в Lego, взяли участь у лотереї та випробували себе у змаганнях.



Також у РЦ «Промінь» були організовані майстер-класи та тематичні фотозони.



Перед розіграшем найголовнішого призу, а саме путівки до LegoLand, для лучан провели конкурс зі смачними призами.



Головний подарунок виграв лучанин Олександр Будчик разом зі своїм сином, маленькою донькою та дружиною.



Сім’я не приховувала здивування та радості, розповідають, що навіть не очікували, що стануть переможцями. Також родина додала, як нещодавно святкували день народження сина у стилі Lego.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Розважальному центр «Промінь» розіграли багато призів та путівку до країни LegoLand.Розіграш цінного приза відбувся у вівторок, 16 жовтня, пише інтернет-видання Волинь24 У розважальному центрі влаштували справжнє свято для малечі з веселими ведучими, конкурсами та купою призів. Зокрема, маленькі лучани розважалися з аніматорами, показали свої уміння та навички гри в Lego, взяли участь у лотереї та випробували себе у змаганнях.Також у РЦ «Промінь» були організовані майстер-класи та тематичні фотозони.Перед розіграшем найголовнішого призу, а саме путівки до LegoLand, для лучан провели конкурс зі смачними призами.Головний подарунок виграв лучанинразом зі своїм сином, маленькою донькою та дружиною.Сім’я не приховувала здивування та радості, розповідають, що навіть не очікували, що стануть переможцями. Також родина додала, як нещодавно святкували день народження сина у стилі Lego.

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