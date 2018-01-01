В «Інвесторі» розповіли про переваги ЖК «Юпітер». ФОТО. ВІДЕО*





Загалом у трьох будинках житлового комплексу є 144 квартири, серед яких одно-, дво- та чотирикімнатні помешкання, пише



Серед плюсів, які пропонують майбутнім мешканцям:



Низький показник густоти населення.

Сучасний благоустрій (дитячий майданчик, озеленення).

Індивідуальне опалення (тепла підлога у санвузлі та кухні).

Охорона та відеоспостереження (закрита територія).

Паркомісце на квартиру + гостьовий паркінг.

Власна інфраструктура (гарантують затишок та спокій).

Квартири від «Інвестора», зокрема в «Юпітері», можна придбати, скориставшись



До речі, в жовтні від «Інвестора» діє спеціальна



Нагадаємо, у «Юпітері»



Якщо вас зацікавила інформація про ЖК «Юпітер», звертайтеся у відділ продажу за телефоном:



096 030 20 10



Або за адресою: вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



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