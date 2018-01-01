В «Інвесторі» розповіли про переваги ЖК «Юпітер». ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:51
Будівельна компанія «Інвестор» показала переваги омріяних квартир у ЖК «Юпітер», що у селі Липини.
Загалом у трьох будинках житлового комплексу є 144 квартири, серед яких одно-, дво- та чотирикімнатні помешкання, пише Перший.
Серед плюсів, які пропонують майбутнім мешканцям:
Низький показник густоти населення.
Сучасний благоустрій (дитячий майданчик, озеленення).
Індивідуальне опалення (тепла підлога у санвузлі та кухні).
Охорона та відеоспостереження (закрита територія).
Паркомісце на квартиру + гостьовий паркінг.
Власна інфраструктура (гарантують затишок та спокій).
Квартири від «Інвестора», зокрема в «Юпітері», можна придбати, скориставшись іпотекою, або розтермінуванням платежу.
До речі, в жовтні від «Інвестора» діє спеціальна пропозиція – двокімнатна квартира у ІІ будинку, площею 79, 1 кв.м.
Нагадаємо, у «Юпітері» продається нова квартира з ремонтом.
Якщо вас зацікавила інформація про ЖК «Юпітер», звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
Або за адресою: вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Загалом у трьох будинках житлового комплексу є 144 квартири, серед яких одно-, дво- та чотирикімнатні помешкання, пише Перший.
Серед плюсів, які пропонують майбутнім мешканцям:
Низький показник густоти населення.
Сучасний благоустрій (дитячий майданчик, озеленення).
Індивідуальне опалення (тепла підлога у санвузлі та кухні).
Охорона та відеоспостереження (закрита територія).
Паркомісце на квартиру + гостьовий паркінг.
Власна інфраструктура (гарантують затишок та спокій).
Квартири від «Інвестора», зокрема в «Юпітері», можна придбати, скориставшись іпотекою, або розтермінуванням платежу.
До речі, в жовтні від «Інвестора» діє спеціальна пропозиція – двокімнатна квартира у ІІ будинку, площею 79, 1 кв.м.
Нагадаємо, у «Юпітері» продається нова квартира з ремонтом.
Якщо вас зацікавила інформація про ЖК «Юпітер», звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
Або за адресою: вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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