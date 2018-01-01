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В «Інвесторі» розповіли про переваги ЖК «Юпітер». ФОТО. ВІДЕО*

В «Інвесторі» розповіли про переваги ЖК «Юпітер». ФОТО. ВІДЕО*
Будівельна компанія «Інвестор» показала переваги омріяних квартир у ЖК «Юпітер», що у селі Липини.

Загалом у трьох будинках житлового комплексу є 144 квартири, серед яких одно-, дво- та чотирикімнатні помешкання, пише Перший.

Серед плюсів, які пропонують майбутнім мешканцям:

Низький показник густоти населення.
Сучасний благоустрій (дитячий майданчик, озеленення).
Індивідуальне опалення (тепла підлога у санвузлі та кухні).
Охорона та відеоспостереження (закрита територія).
Паркомісце на квартиру + гостьовий паркінг.
Власна інфраструктура (гарантують затишок та спокій).
Квартири від «Інвестора», зокрема в «Юпітері», можна придбати, скориставшись іпотекою, або розтермінуванням платежу.

До речі, в жовтні від «Інвестора» діє спеціальна пропозиція – двокімнатна квартира у ІІ будинку, площею 79, 1 кв.м.

Нагадаємо, у «Юпітері» продається нова квартира з ремонтом.
В «Інвесторі» розповіли про переваги ЖК «Юпітер». ФОТО. ВІДЕО*

Якщо вас зацікавила інформація про ЖК «Юпітер», звертайтеся у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

Або за адресою: вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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