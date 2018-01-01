У мережі з'явились моторошні фото дівчини, яка екстремально зависає на багатоповерхівці

Мережу обурило фото невідомої дівчини-підлітка, зроблене на шаленій висоті в одному із районів Києва. На світлині видно, що вона, тримаючись лишень ногами за поручень на даху багатоповерхівки, висить головою вниз.Відповідний знімок опублікували у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua."А ось і фото з висоти: дівчина Ілона зависає на даху ЖК "Зарічний". Не хочу прогнозувати, щоб потім не зробили крайнім, але в разі чого винні були б усі,– йдеться у дописі.Саме фото, взяте вочевидь із соцмереж, містить напис "Ілона зависає".Моторошний знімок неабияк шокував користувачів соцмереж."Сподіваюсь, це фото бачили її батьки", "Який жах, слів немає. Що провокує дітей так чинити? Дурне фото і лайки?" – пишуть обурені люди.