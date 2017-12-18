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На Волині поліція розшукує неповнолітнього хлопця. ФОТО

На Волині поліція розшукує неповнолітнього хлопця. ФОТО
Поліція розшукує 16-річного Яблонського Владислава Олександровича, мешканця села Поничів Володимир-Волинського району.

У суботу, 13 жовтня, до поліції надійшло повідомлення Локачинської філії Оваднівського ліцею, про те, що неповнолітній вихованець закладу поїхав 10 жовтня 2018 року у місто Володимир-Волинський і місце його перебування наразі невідоме, - інформують у прес-службі поліції Волині.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження дитини, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0977950719, або на лінію служби «102».

На Волині поліція розшукує неповнолітнього хлопця. ФОТО



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Теги: розшук, дитина
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