Як на Волинь потрапили тисячі «лівих» мобільних телефонів
Сьогодні, 14:29
Волинські митники завдяки системі RAPISKAN попередили спробу незаконного ввезення в Україну партії мобільних телефонів.
3468 мобільних телефонів різних модифікацій у заводському упакуванні торгівельних марок XIAOMI, APPLE, MOTOROLA, SONY ERICSSON затримали волинські митники на посту Ягодин, - повідомили у прес-службі митниці.
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Вантажний фургон з товаром, задекларованим як дитячі іграшки, тканина, штори, декоративні вази, білизна, ковдра, посуд тощо в’їжджав «червоним коридором» з Польщі.
У товаросупровідних документах країною-відправником значився Китай, а вартість товару була оцінена в 83160 дол США.
Насправді під час повного митного огляду у фургоні виявили три дерев’яних піддони, загорнутих у поліетиленову та металеву сітку. А у них – 166 картонних коробок із вмістом, що геть різнився від задекларованого. Виявити невідповідність між описом вантажу та його реальним наповненням допомогла скануюча система RAPISKAN.
Справжню вартість цього краму та суму митних платежів, які б мав сплатити його імпортер, встановлять додатково у ході цінової експертизи. На часі товар вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду у цій справі.
Посадові особи склали протокол про порушення митних правил за ст.. 483 МКУ. За діями, спрямованими на приховування від митного контролю товару шляхом подання документів, які містять неправдиві відомості про нього, слідує відповідальність у вигляді штрафу розміром 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскація самого товару.
Довідково:
скануюча система Rapiscan - це поєднання рентгена високої енергії з експлуатаційною гнучкістю, що змонтована на базі звичайної вантажівки і підтримує формування рентгенівського зображення в спеціально обладнаній кабіні оператора. Для пункту пропуску Ягодин вона була придбана у 2009 році коштом Європейського Союзу у рамках міжнародної технічної допомоги.
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3468 мобільних телефонів різних модифікацій у заводському упакуванні торгівельних марок XIAOMI, APPLE, MOTOROLA, SONY ERICSSON затримали волинські митники на посту Ягодин, - повідомили у прес-службі митниці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині затримали партію «лівих» телефонів на 700 тисяч доларів. ФОТО
Вантажний фургон з товаром, задекларованим як дитячі іграшки, тканина, штори, декоративні вази, білизна, ковдра, посуд тощо в’їжджав «червоним коридором» з Польщі.
У товаросупровідних документах країною-відправником значився Китай, а вартість товару була оцінена в 83160 дол США.
Насправді під час повного митного огляду у фургоні виявили три дерев’яних піддони, загорнутих у поліетиленову та металеву сітку. А у них – 166 картонних коробок із вмістом, що геть різнився від задекларованого. Виявити невідповідність між описом вантажу та його реальним наповненням допомогла скануюча система RAPISKAN.
Справжню вартість цього краму та суму митних платежів, які б мав сплатити його імпортер, встановлять додатково у ході цінової експертизи. На часі товар вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду у цій справі.
Посадові особи склали протокол про порушення митних правил за ст.. 483 МКУ. За діями, спрямованими на приховування від митного контролю товару шляхом подання документів, які містять неправдиві відомості про нього, слідує відповідальність у вигляді штрафу розміром 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскація самого товару.
Довідково:
скануюча система Rapiscan - це поєднання рентгена високої енергії з експлуатаційною гнучкістю, що змонтована на базі звичайної вантажівки і підтримує формування рентгенівського зображення в спеціально обладнаній кабіні оператора. Для пункту пропуску Ягодин вона була придбана у 2009 році коштом Європейського Союзу у рамках міжнародної технічної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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