У Нововолинську більше платитимуть за воду





Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради 17-го жовтня, - пише



В порівнянні з іншими містами області Нововолинськ має третє місце по тарифах на воду: найвищі – в Ковелі, далі – у Володимирі-Волинському.



“На сьогоднішній день наші комунальні підприємства, зокрема «Новолинськводоканал», має великі борги за світло. Вкотре «Волиньобленерго» погрожує відключити підприємство від електроенергії. Разом з тим, зростає мінімальна заробітна плата і щоб відкоригувати тарифи потрібно підняти вартість”, – зазначає заступник міського голови Андрій Сторонський.



Згідно поданих розрахунків, скореговані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть на 14,4 % або 2,32 грн., вартість метра кубічного води та стоків разом – 18,44 грн. з ПДВ в т. ч.



– централізоване водопостачання – 8,46 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



– централізоване водовідведення – 9,98 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) зростуть на 14,3% або 2,40 грн. вартість становитиме 19,20 грн./куб. м. з ПДВ , в т. ч.



– централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 8,81 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



– централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 10,39 грн. за 1 м. куб. з ПДВ.



Член виконкому, секретар Благодатної селищної ради Наталія Лобойко, поцікавилася чи буде поряд з підвищенням тарифів покращуватися якість води.



“Тариф коригується зі зростанням податків, заробітної плати, тарифів на електроенергію. Ми не говоримо про рентабельність. Якість води покращиться, коли зроблять всі заходи по кредиту щодо модернізації”, – відповів заступник міського голови Олександр Громик.



Нагадаємо, у Нововолинську розпочався перший етап реконструкції системи водопостачання та водовідведення, на який водоканал отримав 750 тисяч доларів в рамках кредиту від Світового банку в 6 мільйонів гривень.



Рішення про скореговані тарифи набере чинності через 15 днів з дати його офіційного оприлюднення на сайті міської ради.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську скоригували тарифи на воду, тож мешканці платитимуть за воду більше.Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради 17-го жовтня, - пише Буг В порівнянні з іншими містами області Нововолинськ має третє місце по тарифах на воду: найвищі – в Ковелі, далі – у Володимирі-Волинському.“На сьогоднішній день наші комунальні підприємства, зокрема «Новолинськводоканал», має великі борги за світло. Вкотре «Волиньобленерго» погрожує відключити підприємство від електроенергії. Разом з тим, зростає мінімальна заробітна плата і щоб відкоригувати тарифи потрібно підняти вартість”, – зазначає заступник міського головиЗгідно поданих розрахунків, скореговані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть на 14,4 % або 2,32 грн., вартість метра кубічного води та стоків разом – 18,44 грн. з ПДВ в т. ч.– централізоване водопостачання – 8,46 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;– централізоване водовідведення – 9,98 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) зростуть на 14,3% або 2,40 грн. вартість становитиме 19,20 грн./куб. м. з ПДВ , в т. ч.– централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 8,81 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;– централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 10,39 грн. за 1 м. куб. з ПДВ.Член виконкому, секретар Благодатної селищної ради Наталія Лобойко, поцікавилася чи буде поряд з підвищенням тарифів покращуватися якість води.“Тариф коригується зі зростанням податків, заробітної плати, тарифів на електроенергію. Ми не говоримо про рентабельність. Якість води покращиться, коли зроблять всі заходи по кредиту щодо модернізації”, – відповів заступник міського голови Олександр Громик.Нагадаємо, у Нововолинську розпочався перший етап реконструкції системи водопостачання та водовідведення, на який водоканал отримав 750 тисяч доларів в рамках кредиту від Світового банку в 6 мільйонів гривень.Рішення про скореговані тарифи набере чинності через 15 днів з дати його офіційного оприлюднення на сайті міської ради.

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