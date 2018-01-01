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64-річний лучанин автівкою збив пішохода у Рівному

64-річний лучанин автівкою збив пішохода у Рівному
У Рівному 64-річний лучанин скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у якій травмувалась жінка.

Інцидент трапився 16 жовтня близько 12:30 години, - інформує ГУНП у Рівненській області

Так, чоловік, керуючи автомобілем Кіа Cerato, на вулиці Князя Острозького, виїжджаючи з двору та здійснюючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на пішохода, 49-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу в невстановленому місці.

Жінку із перелом ноги та забоями госпіталізували до медзакладу.


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Теги: аварія. лучанин, Рівне
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