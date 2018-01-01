64-річний лучанин автівкою збив пішохода у Рівному





Інцидент трапився 16 жовтня близько 12:30 години, - інформує ГУНП у Рівненській області



Так, чоловік, керуючи автомобілем Кіа Cerato, на вулиці Князя Острозького, виїжджаючи з двору та здійснюючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на пішохода, 49-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу в невстановленому місці.



Жінку із перелом ноги та забоями госпіталізували до медзакладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 64-річний лучанин скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у якій травмувалась жінка.Інцидент трапився 16 жовтня близько 12:30 години, - інформує ГУНП у Рівненській областіТак, чоловік, керуючи автомобілем Кіа Cerato, на вулиці Князя Острозького, виїжджаючи з двору та здійснюючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на пішохода, 49-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу в невстановленому місці.Жінку із перелом ноги та забоями госпіталізували до медзакладу.

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