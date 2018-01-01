64-річний лучанин автівкою збив пішохода у Рівному
Сьогодні, 15:09
У Рівному 64-річний лучанин скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у якій травмувалась жінка.
Інцидент трапився 16 жовтня близько 12:30 години, - інформує ГУНП у Рівненській області
Так, чоловік, керуючи автомобілем Кіа Cerato, на вулиці Князя Острозького, виїжджаючи з двору та здійснюючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на пішохода, 49-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу в невстановленому місці.
Жінку із перелом ноги та забоями госпіталізували до медзакладу.
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Інцидент трапився 16 жовтня близько 12:30 години, - інформує ГУНП у Рівненській області
Так, чоловік, керуючи автомобілем Кіа Cerato, на вулиці Князя Острозького, виїжджаючи з двору та здійснюючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на пішохода, 49-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу в невстановленому місці.
Жінку із перелом ноги та забоями госпіталізували до медзакладу.
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