Три кола пекла на шоу «Модель XL»: чи пройшла волинянка у наступний етап

Катерина Ващук також змагалася за звання найкращої.



В 7 випуску програми журі повинне було оцінити не лише старання 8 найкращих учасниць проекту, а й обрати моделей, які повинні покинути реаліті-шоу назавжди, - пише



В 7 випуску 2 сезону шоу "Модель XL" перед журі стояло не менш складне завдання – обрати з 8 моделей лише найкращих, які боротимуться за перемогу на проекті.



Щоб підготувати моделей XL до постійної конкуренції в модельному бізнесі, судді Тетяна Мацкевич та Богдан Юсипчук підготували для них нелегкі випробування. Вони сформували усіх моделей у команду під назвою "XL", які повинні були змагатись з моделями стандартних модельних форм. До команди струнких та професійних моделей входили титуловані зірки конкурсів краси, серед яких навіть була 19-річна "Міс Україна-2017" Поліна Ткач. Дівчина разом з іншими красунями теж входила в одну команду та мала назву "XS".



Капітаном команди "XL" стала 21-річна блогерка Анна Вєрьовкіна, а команду "XS" очікувано очолила Поліна Ткач. Протягом всього 7 випуску моделі пишних та стандартних форм працювали в командах та намагались зробити всі завдання краще, ніж конкурентки та заробити якомога більше балів.



Випробування "Батл черлідерш"

В одному з перших випробувань пишнотілі моделі повинні були навчитись у тренерки найвідомішої черлідинг-студії "Red Foxes" Олени Рожкової танцю черлідерш. В період тайм-ауту на баскетбольному матчі в київському Палаці Спорту команди "XL" та "XS" почергово виконали свої запальні та ефектні танці та намагались завоювати більшу прихильність у повного залу глядачів. Судді Богдан та Тетяна за допомогою спеціального пристрою після кожного виступу мали виміряти потужність аплодисментів глядачів у децибелах.



Пишнотілі танцюристки хоч і не мали раніше досвіду таких виступів, але змогли все ж гідно представити свою команду на спортивному майданчику. Хоч вони і не працювали злагоджено, але у відповідь отримали гучні оплески від прихильників. Щодо струнких моделей, то вони й справді працювали краще за моделей "XL", однак навіть підтягнуті форми не змогли облагородити їх такою кількістю аплодисментів, як у перших моделей.



У підсумку, Юсипчук та Мацкевич назвали переможців цього "двобою" і ними стали моделі команди "XL", які отримали більшу кількість децибел на пристрої. Тому команди "XL" та "XS" отримали бали 1:0 відповідно.



Випробування "Змагання рекламних кампейнів"

Для виконання наступного випробування дві команди моделей завезли у Національний музей авіації України, де вони повинні були взяти участь у змаганні рекламних кампейнів відомої марки кави. Було задано три фотографії, які дівчата повинні були аналогічно відтворити у своїх фотосесіях. Фотографом нової зйомки став знаменитий фешн-митець Михайло Федорак, який знімає таких українських зірок як Джамала, Монатік, Оля Полякова і Наталія Могилевська.



На першій фотосесії по дві дівчини з кожної команди повинні були вдало позувати біля мотора літака, незважаючи на складну позу, важкий гайковий ключ та погоду у 12 градусів тепла. На другій фотосесії 5 моделей з кожної команди повинні були постати в образах стюардес та пілотів, де перші мали показати страх та шок, а інші – фанатизм та радість. А в третій фотосесії постали лише капітани команд, які на зеленому фоні та підтяжках парашута мали легко та невимушено в образах стюардес пити каву.



За підсумками всіх трьох фотосесій, першу зйомку краще виконали моделі "XL", а другу і третю – "XS". Тому рахунок став 2:1 на користь струнких моделей.



Випробування "Червона доріжка"

І останнім не менш складним випробуванням стала червона доріжка, на якій впевнено мали пройти по одній учасниці з кожної команди – одна красуня з команди "XS" та інша – з команди "XL". Всі моделі одягнули розкішні сукні, зробили красиві зачіски та макіяжі і взули найкращі підбори, щоб впевнено крокувати сходами червоної доріжки, які, до речі, були довшими ніж на Каннському кінофестивалі.



Щодо пар конкуренток, то першими з них вийшла струнка модель Дарина Фєдяєва та пишнотіла Наталія Петрик, які окрім впевненого дефіле повинні були перед суддями ще й розрекламувати піджак Андре Тана. Наступними у парі вийшли XS-модель Марина Костенко та учасниця проекту Катерина Хилинська, яким дали завдання звабити суддю Богдана Юсипчука.



Пара стрункої моделі Карини та пишнотілої Ганни Логвінової окрім яскравого дефіле також повинні були стрибнути вище суперниці за завданням суддів.



Щодо наступних моделей Юлії Карпець з команди худих моделей та Ірина Стішок з пишнотілих, то вони мали додатково розсмішити суддів будь-яким чином. Улюблениця Богдана Юсипчука

волинянка Катерина Ващук та інша струнка модель повинні були "підчепити" одного з фотографів на червоній доріжці.



Наступна пишнотіла модель та матуся двох дітей Дар'я Чепкова та XS-модель Вероніка не лише красиво крокували червоною доріжкою, а й мали якось здивувати суддів.



Передостанні моделі Ганна Смірнова і струнка Ліля Галушко мали завести публіку. А от останні наставники команд моделей Поліна Ткач і Анна Верьовкіна не лише вразили своїх суддів дефіле, а й змогли показати спільний дружній вихід незважаючи на конкуренцію. За підсумками цього випробування та всіх інших з рахунком 4:3 перемогла команда пишнотілих моделей команди "XL".



Хто покинув проект

Отже, сьомий випуск проекту "Модель XL" підійшов до свого завершення. За результатами всіх випробувань судді визначили модель, яка найгірше впоралась із завданнями і їй довелось назавжди покинути проект. Нею стала Ганна Смірнова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьомий випуск другого сезону революційного проекту "Модель XL" вже вийшов на екрани 16 жовтня на каналі "1+1". Ковельчанкатакож змагалася за звання найкращої.В 7 випуску програми журі повинне було оцінити не лише старання 8 найкращих учасниць проекту, а й обрати моделей, які повинні покинути реаліті-шоу назавжди, - пише канал 24 В 7 випуску 2 сезону шоу "Модель XL" перед журі стояло не менш складне завдання – обрати з 8 моделей лише найкращих, які боротимуться за перемогу на проекті.Щоб підготувати моделей XL до постійної конкуренції в модельному бізнесі, суддітапідготували для них нелегкі випробування. Вони сформували усіх моделей у команду під назвою "XL", які повинні були змагатись з моделями стандартних модельних форм. До команди струнких та професійних моделей входили титуловані зірки конкурсів краси, серед яких навіть була 19-річна "Міс Україна-2017". Дівчина разом з іншими красунями теж входила в одну команду та мала назву "XS".Капітаном команди "XL" стала 21-річна блогерка, а команду "XS" очікувано очолила Поліна Ткач. Протягом всього 7 випуску моделі пишних та стандартних форм працювали в командах та намагались зробити всі завдання краще, ніж конкурентки та заробити якомога більше балів.В одному з перших випробувань пишнотілі моделі повинні були навчитись у тренерки найвідомішої черлідинг-студії "Red Foxes"танцю черлідерш. В період тайм-ауту на баскетбольному матчі в київському Палаці Спорту команди "XL" та "XS" почергово виконали свої запальні та ефектні танці та намагались завоювати більшу прихильність у повного залу глядачів. Судді Богдан та Тетяна за допомогою спеціального пристрою після кожного виступу мали виміряти потужність аплодисментів глядачів у децибелах.Пишнотілі танцюристки хоч і не мали раніше досвіду таких виступів, але змогли все ж гідно представити свою команду на спортивному майданчику. Хоч вони і не працювали злагоджено, але у відповідь отримали гучні оплески від прихильників. Щодо струнких моделей, то вони й справді працювали краще за моделей "XL", однак навіть підтягнуті форми не змогли облагородити їх такою кількістю аплодисментів, як у перших моделей.У підсумку, Юсипчук та Мацкевич назвали переможців цього "двобою" і ними стали моделі команди "XL", які отримали більшу кількість децибел на пристрої. Тому команди "XL" та "XS" отримали бали 1:0 відповідно.Для виконання наступного випробування дві команди моделей завезли у Національний музей авіації України, де вони повинні були взяти участь у змаганні рекламних кампейнів відомої марки кави. Було задано три фотографії, які дівчата повинні були аналогічно відтворити у своїх фотосесіях. Фотографом нової зйомки став знаменитий фешн-митець, який знімає таких українських зірок якНа першій фотосесії по дві дівчини з кожної команди повинні були вдало позувати біля мотора літака, незважаючи на складну позу, важкий гайковий ключ та погоду у 12 градусів тепла. На другій фотосесії 5 моделей з кожної команди повинні були постати в образах стюардес та пілотів, де перші мали показати страх та шок, а інші – фанатизм та радість. А в третій фотосесії постали лише капітани команд, які на зеленому фоні та підтяжках парашута мали легко та невимушено в образах стюардес пити каву.За підсумками всіх трьох фотосесій, першу зйомку краще виконали моделі "XL", а другу і третю – "XS". Тому рахунок став 2:1 на користь струнких моделей.І останнім не менш складним випробуванням стала червона доріжка, на якій впевнено мали пройти по одній учасниці з кожної команди – одна красуня з команди "XS" та інша – з команди "XL". Всі моделі одягнули розкішні сукні, зробили красиві зачіски та макіяжі і взули найкращі підбори, щоб впевнено крокувати сходами червоної доріжки, які, до речі, були довшими ніж на Каннському кінофестивалі.Щодо пар конкуренток, то першими з них вийшла струнка модельта пишнотіла, які окрім впевненого дефіле повинні були перед суддями ще й розрекламувати піджак. Наступними у парі вийшли XS-модельта учасниця проекту, яким дали завдання звабити суддю Богдана Юсипчука.Пара стрункої моделіта пишнотілоїокрім яскравого дефіле також повинні були стрибнути вище суперниці за завданням суддів.Щодо наступних моделейз команди худих моделей таз пишнотілих, то вони мали додатково розсмішити суддів будь-яким чином. Улюблениця Богдана Юсипчукаволинянката інша струнка модель повинні були "підчепити" одного з фотографів на червоній доріжці.Наступна пишнотіла модель та матуся двох дітейта XS-модельне лише красиво крокували червоною доріжкою, а й мали якось здивувати суддів.Передостанні моделі Ганна Смірнова і стрункамали завести публіку. А от останні наставники команд моделей Поліна Ткач і Анна Верьовкіна не лише вразили своїх суддів дефіле, а й змогли показати спільний дружній вихід незважаючи на конкуренцію. За підсумками цього випробування та всіх інших з рахунком 4:3 перемогла команда пишнотілих моделей команди "XL".Отже, сьомий випуск проекту "Модель XL" підійшов до свого завершення. За результатами всіх випробувань судді визначили модель, яка найгірше впоралась із завданнями і їй довелось назавжди покинути проект. Нею стала

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