ПриватБанк безперебійно надає послуги жителям Ічнянського району*

ПриватБанк налагодив безперебійну роботу та забезпечив жителям Ічнянського району повний доступ до фінансових операцій та банківських послуг.Як повідомили в Чернігівському регіональному управлінні банку, Ічнянське відділення ПриватБанку, термінали та банкомати працюють у звичному режимі.Починаючи з 12 жовтня банкіри оперативно провели інкасацію терміналів, торгових точок клієнтів і заповнили банкомати готівкою для безперебійної роботи банку та якісного обслуговування населення.«Це стало можливим не лише завдяки злагодженій роботі банкірів, а й насамперед завдяки професійній підтримці представників Національної поліції, Служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії, – повідомила директор Чернігівського РУ ПриватБанку Ася Бойко. – Роботу банкоматів і терміналів відновлено, тож усі платежі й транзакції здійснюються безперебійно у звичному режимі».Нагадаємо, через вибухи боєприпасів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони України в районі селища Дружба Ічнянського району в ніч на 9 жовтня Ічнянське відділення Чернігівського РУ ПриватБанку на короткий час припинило свою роботу.Наразі жителі Ічнянського району мають доступ до всіх послуг ПриватБанку.