ПриватБанк безперебійно надає послуги жителям Ічнянського району*
Сьогодні, 18:45
ПриватБанк налагодив безперебійну роботу та забезпечив жителям Ічнянського району повний доступ до фінансових операцій та банківських послуг.
Як повідомили в Чернігівському регіональному управлінні банку, Ічнянське відділення ПриватБанку, термінали та банкомати працюють у звичному режимі.
Починаючи з 12 жовтня банкіри оперативно провели інкасацію терміналів, торгових точок клієнтів і заповнили банкомати готівкою для безперебійної роботи банку та якісного обслуговування населення.
«Це стало можливим не лише завдяки злагодженій роботі банкірів, а й насамперед завдяки професійній підтримці представників Національної поліції, Служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії, – повідомила директор Чернігівського РУ ПриватБанку Ася Бойко. – Роботу банкоматів і терміналів відновлено, тож усі платежі й транзакції здійснюються безперебійно у звичному режимі».
Нагадаємо, через вибухи боєприпасів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони України в районі селища Дружба Ічнянського району в ніч на 9 жовтня Ічнянське відділення Чернігівського РУ ПриватБанку на короткий час припинило свою роботу.
Наразі жителі Ічнянського району мають доступ до всіх послуг ПриватБанку.
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Як повідомили в Чернігівському регіональному управлінні банку, Ічнянське відділення ПриватБанку, термінали та банкомати працюють у звичному режимі.
Починаючи з 12 жовтня банкіри оперативно провели інкасацію терміналів, торгових точок клієнтів і заповнили банкомати готівкою для безперебійної роботи банку та якісного обслуговування населення.
«Це стало можливим не лише завдяки злагодженій роботі банкірів, а й насамперед завдяки професійній підтримці представників Національної поліції, Служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії, – повідомила директор Чернігівського РУ ПриватБанку Ася Бойко. – Роботу банкоматів і терміналів відновлено, тож усі платежі й транзакції здійснюються безперебійно у звичному режимі».
Нагадаємо, через вибухи боєприпасів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони України в районі селища Дружба Ічнянського району в ніч на 9 жовтня Ічнянське відділення Чернігівського РУ ПриватБанку на короткий час припинило свою роботу.
Наразі жителі Ічнянського району мають доступ до всіх послуг ПриватБанку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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