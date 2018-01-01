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На Донбасі загинув 38-річний боєць з Вінниччини

На Донбасі загинув 38-річний боєць з Вінниччини
У зоні ООС на Донбасі 16 жовтня загинув 38-річний боєць Павло Пантелейович Білик.

Солдат був родом із Томашполя Вінницької області. Про смерть воїна повідомила у facebook Тетяна Власюк.

"Вінниця, у нас знову жалоба. Для більшості війни вже немає. У зоні ООС загинув 38-річний Павло Білик - боєць із Вінниччини. Наш земляк, житель Томашполя, Павло Пантелейович Білик (29.07.1980-16.10.2018 рр.)", - написала вона.

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Теги: Донбас, смерть, боєць
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