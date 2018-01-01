На Донбасі загинув 38-річний боєць з Вінниччини
Сьогодні, 15:54
У зоні ООС на Донбасі 16 жовтня загинув 38-річний боєць Павло Пантелейович Білик.
Солдат був родом із Томашполя Вінницької області. Про смерть воїна повідомила у facebook Тетяна Власюк.
"Вінниця, у нас знову жалоба. Для більшості війни вже немає. У зоні ООС загинув 38-річний Павло Білик - боєць із Вінниччини. Наш земляк, житель Томашполя, Павло Пантелейович Білик (29.07.1980-16.10.2018 рр.)", - написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Солдат був родом із Томашполя Вінницької області. Про смерть воїна повідомила у facebook Тетяна Власюк.
"Вінниця, у нас знову жалоба. Для більшості війни вже немає. У зоні ООС загинув 38-річний Павло Білик - боєць із Вінниччини. Наш земляк, житель Томашполя, Павло Пантелейович Білик (29.07.1980-16.10.2018 рр.)", - написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Приватні клініки безкоштовно вакцинуватимуть дітей
Сьогодні, 16:41
У Луцьку дідусь приліг відпочити на залізничну колію. ФОТО
Сьогодні, 16:28
На Донбасі загинув 38-річний боєць з Вінниччини
Сьогодні, 15:54