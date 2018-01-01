На Донбасі загинув 38-річний боєць з Вінниччини

Павло Пантелейович Білик.



Солдат був родом із Томашполя Вінницької області. Про смерть воїна повідомила у Тетяна Власюк.



"Вінниця, у нас знову жалоба. Для більшості війни вже немає. У зоні ООС загинув 38-річний Павло Білик - боєць із Вінниччини. Наш земляк, житель Томашполя, Павло Пантелейович Білик (29.07.1980-16.10.2018 рр.)", - написала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні ООС на Донбасі 16 жовтня загинув 38-річний боєцьСолдат був родом із Томашполя Вінницької області. Про смерть воїна повідомила у facebook "Вінниця, у нас знову жалоба. Для більшості війни вже немає. У зоні ООС загинув 38-річний Павло Білик - боєць із Вінниччини. Наш земляк, житель Томашполя, Павло Пантелейович Білик (29.07.1980-16.10.2018 рр.)", - написала вона.

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