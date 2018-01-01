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У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО

У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО
На проспекті Відродження у Луцьку сталася аварія.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 жовтня перед пішохідним переходом, що поблизу Луцької міської лікарні, - пише інтернет-видання Волинь24.

За словами очевидців, водій автомобіля «Жигуль» не розрахував дистанції і як наслідок в’їзав у «Ford».

Обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

На місці події працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО
У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО
У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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