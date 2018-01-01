У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО
Сьогодні, 18:33
На проспекті Відродження у Луцьку сталася аварія.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 жовтня перед пішохідним переходом, що поблизу Луцької міської лікарні, - пише інтернет-видання Волинь24.
За словами очевидців, водій автомобіля «Жигуль» не розрахував дистанції і як наслідок в’їзав у «Ford».
Обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 жовтня перед пішохідним переходом, що поблизу Луцької міської лікарні, - пише інтернет-видання Волинь24.
За словами очевидців, водій автомобіля «Жигуль» не розрахував дистанції і як наслідок в’їзав у «Ford».
Обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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