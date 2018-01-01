У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 жовтня перед пішохідним переходом, що поблизу Луцької міської лікарні, - пише інтернет-видання



За словами очевидців, водій автомобіля «Жигуль» не розрахував дистанції і як наслідок в’їзав у «Ford».



Обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



На місці події працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Відродження у Луцьку сталася аварія.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 жовтня перед пішохідним переходом, що поблизу Луцької міської лікарні, - пише інтернет-видання Волинь24 За словами очевидців, водій автомобіля «Жигуль» не розрахував дистанції і як наслідок в’їзав у «Ford».Обидва автомобілі зазнали механічних ушкоджень.На місці події працює патрульна поліція. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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