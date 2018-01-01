У Луцьку дідусь приліг відпочити на залізничну колію. ФОТО
Сьогодні, 16:28
У Луцьку неподалік перехрестя вулиць Ківерцівської- Карпенка-Карого побачили людину, яка лежала на залізничній колії.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив громадський активіст Радим Романюк.
"Проїжаючи тільки що в м.Луцьку неподалік перехрестя вул.Ківерцівська- К-Карого побачив людину, яка лежала на залізничній колії. Відразу зупинився і допоміг їй пересісти під паркан будинку", - пише чолвік.
Чоловік повідомив, що просто втомився і приліг на колії, сказав, що почувається добре і ніякої медичної допомоги не потребує.
"Де проживає, не повідомив. Від нього було чути різкий запах алкоголю, пересуватися йому самому було важко. Якщо його хтось знає, відгукніться і заберіть людину додому. Думаю, що з ним буде все добре", - йдеться у дописі Радима.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив громадський активіст Радим Романюк.
"Проїжаючи тільки що в м.Луцьку неподалік перехрестя вул.Ківерцівська- К-Карого побачив людину, яка лежала на залізничній колії. Відразу зупинився і допоміг їй пересісти під паркан будинку", - пише чолвік.
Чоловік повідомив, що просто втомився і приліг на колії, сказав, що почувається добре і ніякої медичної допомоги не потребує.
"Де проживає, не повідомив. Від нього було чути різкий запах алкоголю, пересуватися йому самому було важко. Якщо його хтось знає, відгукніться і заберіть людину додому. Думаю, що з ним буде все добре", - йдеться у дописі Радима.
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