У Луцьку дідусь приліг відпочити на залізничну колію. ФОТО

У Луцьку неподалік перехрестя вулиць Ківерцівської- Карпенка-Карого побачили людину, яка лежала на залізничній колії.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив громадський активіст"Проїжаючи тільки що в м.Луцьку неподалік перехрестя вул.Ківерцівська- К-Карого побачив людину, яка лежала на залізничній колії. Відразу зупинився і допоміг їй пересісти під паркан будинку", - пише чолвік.Чоловік повідомив, що просто втомився і приліг на колії, сказав, що почувається добре і ніякої медичної допомоги не потребує."Де проживає, не повідомив. Від нього було чути різкий запах алкоголю, пересуватися йому самому було важко. Якщо його хтось знає, відгукніться і заберіть людину додому. Думаю, що з ним буде все добре", - йдеться у дописі Радима.