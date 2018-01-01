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У Луцьку дідусь приліг відпочити на залізничну колію. ФОТО

У Луцьку дідусь приліг відпочити на залізничну колію. ФОТО
У Луцьку неподалік перехрестя вулиць Ківерцівської- Карпенка-Карого побачили людину, яка лежала на залізничній колії.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив громадський активіст Радим Романюк.

"Проїжаючи тільки що в м.Луцьку неподалік перехрестя вул.Ківерцівська- К-Карого побачив людину, яка лежала на залізничній колії. Відразу зупинився і допоміг їй пересісти під паркан будинку", - пише чолвік.

Чоловік повідомив, що просто втомився і приліг на колії, сказав, що почувається добре і ніякої медичної допомоги не потребує.

"Де проживає, не повідомив. Від нього було чути різкий запах алкоголю, пересуватися йому самому було важко. Якщо його хтось знає, відгукніться і заберіть людину додому. Думаю, що з ним буде все добре", - йдеться у дописі Радима.

У Луцьку дідусь приліг відпочити на залізничну колію. ФОТО
У Луцьку дідусь приліг відпочити на залізничну колію. ФОТО

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Теги: колії, залізниця, порятунок
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Коментарі 1
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Дідусь, доведений тотальним зубожінням до самогубства - врятований!
Хоч би родичі швидко його забрали, а то доведеться чуйному пану взяти дідуся на утримання, прописати, годувати.
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