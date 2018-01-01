Приватні клініки безкоштовно вакцинуватимуть дітей





Відповідний проект постанови про розширення медзакладів, яким видаватимуть вакцини для безкоштовного щеплення, ухвалив уряд на засіданні 17 жовтня. Про це пише



"Раніше закуплені за бюджетні кошти вакцини були доступні лише для українців, які йшли в комунальні заклади охорони здоров'я первинної ланки. Ми в новій постанові створюємо механізм розподілу і перерозподілу "державних" вакцин серед всіх (форм власності) медустанов", - зазначила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.



Імунобіологічними препаратами, закупленими за бюджетні кошти, також забезпечать і приватні пологові будинки.



Документ передбачає внесення змін до механізму перерозподілу бюджетних коштів, призначених на закупівлю ліків та медичних виробів. Уже 2018 року планують провести перерозподіл 1 млрд грн, які зекономили міжнародні організації під час закупівлі вакцин, спрямують їх на додаткову закупівлю препаратів за найменш забезпеченими програмами.



"Ми завжди місяцями очікуємо від областей узгодження на зменшення їхньої потреби. Тепер це буде відбуватися протягом п'яти робочих днів з мовчазної згоди: немає зауважень від областей - ми можемо перенаправляти кошти на найменш забезпечені програми", - уточнила Супрун.



Документ передбачає, що закуплені за бюджетні кошти лікарські засоби та вироби медпризначення обласні департаменти здоров'я повинні розподіляти між медичними установами протягом трьох робочих днів.

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