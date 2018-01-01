Організуйте свій корпоратив у «George’s Club»*

Організація корпоративного заходу – велика відповідальність і чималий стрес. Як зробити його таким, щоб свято сподобалося всім? Піти в ресторан або розважитися в заміському клубі?Замовити професійних ведучих або обійтися своїми силами?Є універсальний варіант. Це боулінг та більярд!«George’s Club» відкриває широкі можливості для організації дозвілля, і корпоративні заходи не є виключенням. Боулінг-більярд клуб пропонуємо провести корпоратив активно і пограти в боулінг/більярд, оскільки це:- Цікаво. Правила гри вельми прості, але це не заважає їй завойовувати всю увагу учасників.- Захоплююче. Боулінг азартний, тому кожен з членів команд просто добре проводить час.- Весело. Гра допомагає налагодити взаємини усередині колективу, допомагає здружитися і працювати ефективніше.А для того, щоб закріпити свої заслуги перед колегами – насолодитись смачними стравами та напоями від професійних кухарів закладу.Якщо активний відпочинок - то це «George’s Club».Замовлення за тел.: +380 (50) 490 77 14.