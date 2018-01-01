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Організуйте свій корпоратив у «George’s Club»*

Організуйте свій корпоратив у «George’s Club»*
Організація корпоративного заходу – велика відповідальність і чималий стрес. Як зробити його таким, щоб свято сподобалося всім? Піти в ресторан або розважитися в заміському клубі?
Замовити професійних ведучих або обійтися своїми силами?

Є універсальний варіант. Це боулінг та більярд!

«George’s Club» відкриває широкі можливості для організації дозвілля, і корпоративні заходи не є виключенням. Боулінг-більярд клуб пропонуємо провести корпоратив активно і пограти в боулінг/більярд, оскільки це:

- Цікаво. Правила гри вельми прості, але це не заважає їй завойовувати всю увагу учасників.
- Захоплююче. Боулінг азартний, тому кожен з членів команд просто добре проводить час.
- Весело. Гра допомагає налагодити взаємини усередині колективу, допомагає здружитися і працювати ефективніше.

А для того, щоб закріпити свої заслуги перед колегами – насолодитись смачними стравами та напоями від професійних кухарів закладу.

Якщо активний відпочинок - то це «George’s Club».

Замовлення за тел.: +380 (50) 490 77 14.
Організуйте свій корпоратив у «George’s Club»*
Організуйте свій корпоратив у «George’s Club»*
Організуйте свій корпоратив у «George’s Club»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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