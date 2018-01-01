Організуйте свій корпоратив у «George’s Club»*
Сьогодні, 16:46
Організація корпоративного заходу – велика відповідальність і чималий стрес. Як зробити його таким, щоб свято сподобалося всім? Піти в ресторан або розважитися в заміському клубі?
Замовити професійних ведучих або обійтися своїми силами?
Є універсальний варіант. Це боулінг та більярд!
«George’s Club» відкриває широкі можливості для організації дозвілля, і корпоративні заходи не є виключенням. Боулінг-більярд клуб пропонуємо провести корпоратив активно і пограти в боулінг/більярд, оскільки це:
- Цікаво. Правила гри вельми прості, але це не заважає їй завойовувати всю увагу учасників.
- Захоплююче. Боулінг азартний, тому кожен з членів команд просто добре проводить час.
- Весело. Гра допомагає налагодити взаємини усередині колективу, допомагає здружитися і працювати ефективніше.
А для того, щоб закріпити свої заслуги перед колегами – насолодитись смачними стравами та напоями від професійних кухарів закладу.
Якщо активний відпочинок - то це «George’s Club».
Замовлення за тел.: +380 (50) 490 77 14.
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Замовити професійних ведучих або обійтися своїми силами?
Є універсальний варіант. Це боулінг та більярд!
«George’s Club» відкриває широкі можливості для організації дозвілля, і корпоративні заходи не є виключенням. Боулінг-більярд клуб пропонуємо провести корпоратив активно і пограти в боулінг/більярд, оскільки це:
- Цікаво. Правила гри вельми прості, але це не заважає їй завойовувати всю увагу учасників.
- Захоплююче. Боулінг азартний, тому кожен з членів команд просто добре проводить час.
- Весело. Гра допомагає налагодити взаємини усередині колективу, допомагає здружитися і працювати ефективніше.
А для того, щоб закріпити свої заслуги перед колегами – насолодитись смачними стравами та напоями від професійних кухарів закладу.
Якщо активний відпочинок - то це «George’s Club».
Замовлення за тел.: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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