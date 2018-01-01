У Ковелі особливі дітки вчилися робити ляльки-мотанки

У центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю вчилися виготовляти ляльку-мотанку.У центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю провели майстер – клас з виготовлення ляльки – мотанки, - повідомили у ковельській мерії.З великою цікавістю діти брали участь у створенні оберегу.Виготовляли його з полотна, хустин, наповнювали різноманітною тканиною, нитками, соломою, травами.А ще у виріб діти додавали свої позитивні емоції. Майстрували, як мовиться в народі, на щасливу долю, міцне здоров’я, добро і злагоду.Вихованці центру вірять, що власноруч зроблена мотанка має чарівну силу, захищає не тільки родину, а й здійснює дитячі бажання та мрії. І обов’язково ці обереги несуть у собі добру енергетику, тепло людських рук, любов і турботу, з якою створені.Такі майстер-класи додають дітям бажання пізнавати нове, цікавитись минулим, берегти народні традиції та глибше пізнавати свою історію.