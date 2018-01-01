На Львівщині знайшли велику партію золотих злитків у посилці. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Львівські митники виявили у поштовому відправленні 8 злитків золота вартістю 1,8 млн гривень, приховані у фарбі.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДФС.
У Львівській області у зоні митного контролю митного поста “Львів-Поштовий” під час догляду міжнародного поштового відправлення виявлено 8 злитків золота.
Відправлення направлялося з Великобританії на адресу громадянки України. Вісім злитків банківського металу жовтого кольору з пробірними клеймами 999.9 були знайдені серед задекларованих речей в ємності з фарбою. Загальна вага брутто виявленого товару складає 1,64 кг орієнтовною вартістю 1,8 млн гривень.
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Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДФС.
У Львівській області у зоні митного контролю митного поста “Львів-Поштовий” під час догляду міжнародного поштового відправлення виявлено 8 злитків золота.
Відправлення направлялося з Великобританії на адресу громадянки України. Вісім злитків банківського металу жовтого кольору з пробірними клеймами 999.9 були знайдені серед задекларованих речей в ємності з фарбою. Загальна вага брутто виявленого товару складає 1,64 кг орієнтовною вартістю 1,8 млн гривень.
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