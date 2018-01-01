На Львівщині знайшли велику партію золотих злитків у посилці. ФОТО





Про це у Facebook повідомляє прес-служба



У Львівській області у зоні митного контролю митного поста “Львів-Поштовий” під час догляду міжнародного поштового відправлення виявлено 8 злитків золота.



Відправлення направлялося з Великобританії на адресу громадянки України. Вісім злитків банківського металу жовтого кольору з пробірними клеймами 999.9 були знайдені серед задекларованих речей в ємності з фарбою. Загальна вага брутто виявленого товару складає 1,64 кг орієнтовною вартістю 1,8 млн гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівські митники виявили у поштовому відправленні 8 злитків золота вартістю 1,8 млн гривень, приховані у фарбі.Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДФС У Львівській області у зоні митного контролю митного поста “Львів-Поштовий” під час догляду міжнародного поштового відправлення виявлено 8 злитків золота.Відправлення направлялося з Великобританії на адресу громадянки України. Вісім злитків банківського металу жовтого кольору з пробірними клеймами 999.9 були знайдені серед задекларованих речей в ємності з фарбою. Загальна вага брутто виявленого товару складає 1,64 кг орієнтовною вартістю 1,8 млн гривень.

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