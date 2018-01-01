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5 рушниць та 2 пістолети: волиняни добровільно здають нелегальну зброю

5 рушниць та 2 пістолети: волиняни добровільно здають нелегальну зброю
На Волині протягом минулої доби жителі області здали поліції п’ять мисливських рушниць та два пістолети.

Загалом з початку жовтня волинянин добровільно видали поліції 109 рушниць, 24 пістолети на майже півтисячі різноманітних набоїв, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліція нагадує, що у відповідності до ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність. У разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності передбаченої цією статтею та отримує можливість законно її зареєструвати.






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Теги: зброя, поліція
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