5 рушниць та 2 пістолети: волиняни добровільно здають нелегальну зброю





Загалом з початку жовтня волинянин добровільно видали поліції 109 рушниць, 24 пістолети на майже півтисячі різноманітних набоїв, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліція нагадує, що у відповідності до ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність. У разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності передбаченої цією статтею та отримує можливість законно її зареєструвати.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині протягом минулої доби жителі області здали поліції п’ять мисливських рушниць та два пістолети.Загалом з початку жовтня волинянин добровільно видали поліції 109 рушниць, 24 пістолети на майже півтисячі різноманітних набоїв, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліція нагадує, що у відповідності до ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність. У разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності передбаченої цією статтею та отримує можливість законно її зареєструвати.

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