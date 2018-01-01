Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Сьогодні, 17:30
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив високий рівень реабілітаційного комплексу «Агапе», який функціонує у селі Боратин Луцького району.
Про це посадовець розповів під час відвідин реабілітаційного комплексу.
«Агапе» працює лише два роки, однак центр відомий далеко поза межами Волині. Його заснувала родина християн-баптистів Сергія та Наталії Больчуків. Центр розрахований на 26 людей, і допомагають тут тим, хто пережив аварії, інсульти чи важкі хвороби. Група фізіотерапевтів, ерготерапевтів та інших фахівців працює над тим, аби максимально відновити функціональність та допомогти людям ввійти в новий спосіб життя.
У закладі є можливість пройти реабілітацію, а також тимчасово проживати – спеціально для цього обладнані 15 житлових кімнат, у кожній із яких може жити по двоє людей. Кімнати обладнані спеціальними ліжками та «тривожними кнопками».
У закладі немає порогів, скрізь встановлені пандуси та спеціальні ліфти окрім того усім пацієнтам на час перебування тут видають електровізки.
Окрім того, американський фізіотерапевт Керрі Мос навчає інших фахівців, адже в центрі переконані, що мають ділитися досвідом.
Олександр Савченко глянув умови в «Агапе», побував на занятті з фізіотерапії та поспілкувався із людьми, які тут перебувають. Почувши чимало позитивних відгуків, посадовець зауважив, що вражений закладом.
«Те, як тут люди вчаться ходити, я бачив тільки по телевізорі, як в Штатах це роблять. Зараз я це бачу в сільській ОТГ, нехай і «пристоличній». Вражає й те, що люди задоволені життям. Маючи певні серйозні проблеми, вони себе відчувають рівними серед рівних, потрібними і роблять таку роботу, на яку не завжди можуть зважитися здорові люди», - зауважив посадовець.
За його словами, проблема із реабілітацією дорослих дуже значна, бо якщо із дітьми принаймні займаються організації та волонтери, у дорослих можливостей ще менше. Тому так необхідно сприяти розвитку подібних центрів.
«Те, що ви робите - це свята справа. Просто зробити, щоб було, так не реально, це треба любити і цим жити… «Я багато почув, запам’ятав усе і реально вже думаю над тим, як ми будемо далі крокувати. На Волині повинен бути ще потужніший центр», - вважає Савченко. Також він зауважив, що в закладі панує дуже позитивна атмосфера.
«Ви своїм потужним поступом вперед можете затягнути нас всіх в свій фарватер», - додав посадовець.
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Про це посадовець розповів під час відвідин реабілітаційного комплексу.
«Агапе» працює лише два роки, однак центр відомий далеко поза межами Волині. Його заснувала родина християн-баптистів Сергія та Наталії Больчуків. Центр розрахований на 26 людей, і допомагають тут тим, хто пережив аварії, інсульти чи важкі хвороби. Група фізіотерапевтів, ерготерапевтів та інших фахівців працює над тим, аби максимально відновити функціональність та допомогти людям ввійти в новий спосіб життя.
У закладі є можливість пройти реабілітацію, а також тимчасово проживати – спеціально для цього обладнані 15 житлових кімнат, у кожній із яких може жити по двоє людей. Кімнати обладнані спеціальними ліжками та «тривожними кнопками».
У закладі немає порогів, скрізь встановлені пандуси та спеціальні ліфти окрім того усім пацієнтам на час перебування тут видають електровізки.
Окрім того, американський фізіотерапевт Керрі Мос навчає інших фахівців, адже в центрі переконані, що мають ділитися досвідом.
Олександр Савченко глянув умови в «Агапе», побував на занятті з фізіотерапії та поспілкувався із людьми, які тут перебувають. Почувши чимало позитивних відгуків, посадовець зауважив, що вражений закладом.
«Те, як тут люди вчаться ходити, я бачив тільки по телевізорі, як в Штатах це роблять. Зараз я це бачу в сільській ОТГ, нехай і «пристоличній». Вражає й те, що люди задоволені життям. Маючи певні серйозні проблеми, вони себе відчувають рівними серед рівних, потрібними і роблять таку роботу, на яку не завжди можуть зважитися здорові люди», - зауважив посадовець.
За його словами, проблема із реабілітацією дорослих дуже значна, бо якщо із дітьми принаймні займаються організації та волонтери, у дорослих можливостей ще менше. Тому так необхідно сприяти розвитку подібних центрів.
«Те, що ви робите - це свята справа. Просто зробити, щоб було, так не реально, це треба любити і цим жити… «Я багато почув, запам’ятав усе і реально вже думаю над тим, як ми будемо далі крокувати. На Волині повинен бути ще потужніший центр», - вважає Савченко. Також він зауважив, що в закладі панує дуже позитивна атмосфера.
«Ви своїм потужним поступом вперед можете затягнути нас всіх в свій фарватер», - додав посадовець.
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