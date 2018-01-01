Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

Голова Волинської обласної державної адміністраціївідзначив високий рівень реабілітаційного комплексу «Агапе», який функціонує у селі Боратин Луцького району.Про це посадовець розповів під час відвідин реабілітаційного комплексу.«Агапе» працює лише два роки, однак центр відомий далеко поза межами Волині. Його заснувала родина християн-баптистівта. Центр розрахований на 26 людей, і допомагають тут тим, хто пережив аварії, інсульти чи важкі хвороби. Група фізіотерапевтів, ерготерапевтів та інших фахівців працює над тим, аби максимально відновити функціональність та допомогти людям ввійти в новий спосіб життя.У закладі є можливість пройти реабілітацію, а також тимчасово проживати – спеціально для цього обладнані 15 житлових кімнат, у кожній із яких може жити по двоє людей. Кімнати обладнані спеціальними ліжками та «тривожними кнопками».У закладі немає порогів, скрізь встановлені пандуси та спеціальні ліфти окрім того усім пацієнтам на час перебування тут видають електровізки.Окрім того, американський фізіотерапевт Керрі Мос навчає інших фахівців, адже в центрі переконані, що мають ділитися досвідом.Олександр Савченко глянув умови в «Агапе», побував на занятті з фізіотерапії та поспілкувався із людьми, які тут перебувають. Почувши чимало позитивних відгуків, посадовець зауважив, що вражений закладом.«Те, як тут люди вчаться ходити, я бачив тільки по телевізорі, як в Штатах це роблять. Зараз я це бачу в сільській ОТГ, нехай і «пристоличній». Вражає й те, що люди задоволені життям. Маючи певні серйозні проблеми, вони себе відчувають рівними серед рівних, потрібними і роблять таку роботу, на яку не завжди можуть зважитися здорові люди», - зауважив посадовець.За його словами, проблема із реабілітацією дорослих дуже значна, бо якщо із дітьми принаймні займаються організації та волонтери, у дорослих можливостей ще менше. Тому так необхідно сприяти розвитку подібних центрів.«Те, що ви робите - це свята справа. Просто зробити, щоб було, так не реально, це треба любити і цим жити… «Я багато почув, запам’ятав усе і реально вже думаю над тим, як ми будемо далі крокувати. На Волині повинен бути ще потужніший центр», - вважає Савченко. Також він зауважив, що в закладі панує дуже позитивна атмосфера.«Ви своїм потужним поступом вперед можете затягнути нас всіх в свій фарватер», - додав посадовець.