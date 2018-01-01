вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко відзначив високий рівень реабілітаційного комплексу «Агапе», який функціонує у селі Боратин Луцького району.

Про це посадовець розповів під час відвідин реабілітаційного комплексу.

«Агапе» працює лише два роки, однак центр відомий далеко поза межами Волині. Його заснувала родина християн-баптистів Сергія та Наталії Больчуків. Центр розрахований на 26 людей, і допомагають тут тим, хто пережив аварії, інсульти чи важкі хвороби. Група фізіотерапевтів, ерготерапевтів та інших фахівців працює над тим, аби максимально відновити функціональність та допомогти людям ввійти в новий спосіб життя.
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

У закладі є можливість пройти реабілітацію, а також тимчасово проживати – спеціально для цього обладнані 15 житлових кімнат, у кожній із яких може жити по двоє людей. Кімнати обладнані спеціальними ліжками та «тривожними кнопками».
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

У закладі немає порогів, скрізь встановлені пандуси та спеціальні ліфти окрім того усім пацієнтам на час перебування тут видають електровізки.
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

Окрім того, американський фізіотерапевт Керрі Мос навчає інших фахівців, адже в центрі переконані, що мають ділитися досвідом.

Олександр Савченко глянув умови в «Агапе», побував на занятті з фізіотерапії та поспілкувався із людьми, які тут перебувають. Почувши чимало позитивних відгуків, посадовець зауважив, що вражений закладом.

«Те, як тут люди вчаться ходити, я бачив тільки по телевізорі, як в Штатах це роблять. Зараз я це бачу в сільській ОТГ, нехай і «пристоличній». Вражає й те, що люди задоволені життям. Маючи певні серйозні проблеми, вони себе відчувають рівними серед рівних, потрібними і роблять таку роботу, на яку не завжди можуть зважитися здорові люди», - зауважив посадовець.

За його словами, проблема із реабілітацією дорослих дуже значна, бо якщо із дітьми принаймні займаються організації та волонтери, у дорослих можливостей ще менше. Тому так необхідно сприяти розвитку подібних центрів.
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

«Те, що ви робите - це свята справа. Просто зробити, щоб було, так не реально, це треба любити і цим жити… «Я багато почув, запам’ятав усе і реально вже думаю над тим, як ми будемо далі крокувати. На Волині повинен бути ще потужніший центр», - вважає Савченко. Також він зауважив, що в закладі панує дуже позитивна атмосфера.
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

«Ви своїм потужним поступом вперед можете затягнути нас всіх в свій фарватер», - додав посадовець.
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Агапе, Сергій Больчук, Наталія Больчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Premier City» – знижки в кіно для учасників АТО та їхніх сімей*
Сьогодні, 17:49
Як на Волині медики «відкачали» дитину, яка втопилася
Сьогодні, 17:35
Майже як в Штатах, - Савченко про ребілітацію у волинському селі
Сьогодні, 17:30
У Луцьку невідомий на Audi збив жінку і втік: шукають свідків
Сьогодні, 17:08
На Львівщині знайшли велику партію золотих злитків у посилці. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
«Ми витрусимо з держави гроші для пенсіонерів та ветеранів», – Олег Ляшко у Луцьку*
Сьогодні, 18:37
 0
У Луцьку «Жигуль» протаранив іномарку. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 18:17
 0
«Фіолет» випустив альбом із саундтреками до серіалу «Школа»
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8