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«Фіолет» випустив альбом із саундтреками до серіалу «Школа»

«Фіолет» випустив альбом із саундтреками до серіалу «Школа»
Гурт присвятив альбом Aurora поразкам та перемогам.

Український гурт "Фіолет" випустив довгоочікуваний альбом Aurora, до якого увійшли 11 пісень та 3 бонус-треки, серед яких саундтреки до серіалу "Школа", - пише ТСН.

Робота над альбомом, розпочавшись ще в Луцьку, тривала близько двох років і до його створення долучились 10 різних музикантів.

За словами фронтмена гурту Сергія Мартинюка, незважаючи на розмаїття тем та настрою пісень, що увійшли до нового лонгплею, насамперед він присвячений тим, хто знає, що таке поразки та розчарування, проте попри це не ламається та йде до своєї мети.

"Раніше внутрішньо кожен альбом "Фіолету" символізував для мене початок нової епохи в житті гурту, в той час як Aurora — це підсумок і своєрідна ода нашій юності з її максималізмом, крайнощами та бажаннями змінити світ вже і сьогодні. Альбом Aurora я хочу присвятити всім тим, кого ще вчора гнобили в школі та університеті, хто знає, що таке поразки і розчарування, але в русі до своїх мрій вже сьогодні з гидкого каченяти перетворюється на героя нашого часу, країни, міста, школи, класу, вулиці, двору та будинку. Aurora — це символ світла наших мрій та ідей, заради яких ми готові творити подвиги та змінювати реальність", —  розповів фронтмен гурту.

Автором усіх пісень альбому є сам Сергій Мартинюк, який розповідає, що натхнення його знаходило у найнесподіваніших місцях, таких як верхні полиці потягу Київ-Луцьк та задні сидіння таксі. 

Фінішував процес роботи над альбомом у Києві, під керівництвом саунд-продюсера Артура Данієляна.

Варто зазначити, що у листопаді гурт вирушить у тур на підтримку альбому Aurora, який охопить 15 міст та завершиться великим концертом у Києві.

«Фіолет» випустив альбом із саундтреками до серіалу «Школа»

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Теги: Фіолет, музика, Сергій Мартинюк
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