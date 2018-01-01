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Керченський стрілок прийшов сьогодні на навчання з двома рюкзаками, – одногрупник

Керченський стрілок прийшов сьогодні на навчання з двома рюкзаками, – одногрупник
17 жовтня Влад Росляков, який влаштував стрілянину в керченському коледжі, прийшов на навчання з двома рюкзаками.

Як повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на одногрупника, один рюкзак був сірим, другий - чорним, - пише Уніан.

Відзначається, що Росляков «спокійно привітався з одногрупниками». Нагадаємо, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами.

Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Слідчий комітет РФ розслідує справу за статтею «масове вбивство». Пізніше стало відомо, що теракт влаштував студент цього навчального закладу, який потім покінчив із собою.

За інформацією Telegram-каналу 112, вибух влаштував Владислав Росляков, який поступив у коледж в 2015 році. Кількість загиблих, за останніми даними, – 19 осіб.

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Теги: Керч, вбивство, смерть
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