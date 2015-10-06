Волинянину дали довічний термін за два вбивства і розбої

В Ужгороді судили двох чоловіків за умисні вбивствах, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Один з них - мешканець Луцька.За результатами цього тривалого судового розгляду, прокурори Ужгородської місцевої прокуратури повністю довели вину двох обвинувачених у інкримінованих їм злочинах, - пише прес-служба прокуратури Закарпатської області.Так, під час досудового розслідування встановили і вже в судовому засіданні довели, що раніше судимі обвинувачені (один - ужгородець, інший - мешканець м. Луцьк), у березні 2007 року на Волині, за попередньою змовою, умисно вчинили розбійний напад на місцевого таксиста.Задушивши чоловіка, нападники забрали його автівку та деякі особисті речі загальною вартістю близько 40 тис грн.Після цього, на початку квітня 2007 року, чоловіки, вже в Ужгороді, за попередньою змовою, напали на продавця торгового павільйону та погрожуючи вогнепальною зброю забрали з собою продукти харчування.В подальшому, ввечері цього ж дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, злочинці вчинили розбійний напад на мешканця одного з сіл Ужгородського району в ході якого застрелили його. Заволодівши коштами потерпілого, обвинувачені намагались забрати і його автівку, проте були викриті та затримані правоохоронцями.Відразу після затримання, чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Дії обвинувачених кваліфікували за п.п. 6, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство за обтяжуючих обставин), ч.4 ст.187 КК України (розбій за обтяжуючих обставин), ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом за обтяжуючих обставин).Відтак, судовою колегією за сукупністю злочинів вбивць засудили до покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.Довідково: вирок ще не набув чинності, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.