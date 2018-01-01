18 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження 18 жовтня святкують колишній командир 14-ї бригади Олександр Жакун (на фото), директор Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву міста Луцька, заслужений тренер Українита голова обласної громадської організації «Волинські патріоти»Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Олексій, Григорій, Матвій.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!В цей день в 1995 році наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став Олександр Байдуков (1923-2005 роки).18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано у педагогічний коледж.18 жовтня також оголошено Європейським днем боротьби з торгівлею людьми.