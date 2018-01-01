Гроші на лікування волинянки збиратимуть на благодійному концерті





Подія відбудеться 26 жовтня о 19:00 у фотостудії «Kokon», - передає



На концерті виступлять:

– «Green land»;

– «Neverend»;

– «Insanity affair»;

– «Haunt Me»;

– «One light inside».



Вхід – 70 гривень.



«Приєднуємось і допоможемо дівчині подолати хворобу!» – зазначають організатори концерту.



Щоб допомогти дівчині, кошти можна переказувати на номер картки: 4149 4978 6222 9442 (Пархом’юк Мар’яна Анатоліївна), 5168 7556 3302 5024 (Хомич Володимир).







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