Гроші на лікування волинянки збиратимуть на благодійному концерті
Сьогодні, 01:45
У Луцьку усіх небайдужих запрошують на благодійний концерт у рамках марафону #36днівзмаряною.
Подія відбудеться 26 жовтня о 19:00 у фотостудії «Kokon», - передає Волинь Online.
На концерті виступлять:
– «Green land»;
– «Neverend»;
– «Insanity affair»;
– «Haunt Me»;
– «One light inside».
Вхід – 70 гривень.
«Приєднуємось і допоможемо дівчині подолати хворобу!» – зазначають організатори концерту.
Щоб допомогти дівчині, кошти можна переказувати на номер картки: 4149 4978 6222 9442 (Пархом’юк Мар’яна Анатоліївна), 5168 7556 3302 5024 (Хомич Володимир).
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Подія відбудеться 26 жовтня о 19:00 у фотостудії «Kokon», - передає Волинь Online.
На концерті виступлять:
– «Green land»;
– «Neverend»;
– «Insanity affair»;
– «Haunt Me»;
– «One light inside».
Вхід – 70 гривень.
«Приєднуємось і допоможемо дівчині подолати хворобу!» – зазначають організатори концерту.
Щоб допомогти дівчині, кошти можна переказувати на номер картки: 4149 4978 6222 9442 (Пархом’юк Мар’яна Анатоліївна), 5168 7556 3302 5024 (Хомич Володимир).
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