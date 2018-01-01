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Гроші на лікування волинянки збиратимуть на благодійному концерті

Гроші на лікування волинянки збиратимуть на благодійному концерті
У Луцьку усіх небайдужих запрошують на благодійний концерт у рамках марафону #36днівзмаряною.

Подія відбудеться 26 жовтня о 19:00 у фотостудії «Kokon», - передає Волинь Online.

На концерті виступлять:
– «Green land»;
– «Neverend»;
– «Insanity affair»;
– «Haunt Me»;
– «One light inside».

Вхід – 70 гривень.

«Приєднуємось і допоможемо дівчині подолати хворобу!» – зазначають організатори концерту.

Щоб допомогти дівчині, кошти можна переказувати на номер картки: 4149 4978 6222 9442 (Пархом’юк Мар’яна Анатоліївна), 5168 7556 3302 5024 (Хомич Володимир).


Гроші на лікування волинянки збиратимуть на благодійному концерті

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Теги: благодійність, Волинь, лікування
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