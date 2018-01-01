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Невідомі в Луцьку пошкодили білборд із політиком. ФОТО

Невідомі в Луцьку пошкодили білборд із політиком. ФОТО
У Луцьку рекламний білборд, на якому зображений політик Євгеній Мураєв, облили невідомою речовиною.

Про це пише Конкурент.

Борд розміщений у Луцьку на вулиці Гордіюк.

Євгеній Мураєв – народний депутат України. Свого часу був членом Партії регіонів, згодом – «Опозиційного блоку». До вересня 2018 року очолював партію «За життя».

Виступає проти декомунізації, за збереження пам'ятників та інших символів комуністичного режиму.

Нагадаємо, раніше на Волині позбиткувалися із білборду Юлії Тимошенко.

Невідомі в Луцьку пошкодили білборд із політиком. ФОТО
Невідомі в Луцьку пошкодили білборд із політиком. ФОТО

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Теги: білборд, Луцьк, політика
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