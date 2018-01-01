Невідомі в Луцьку пошкодили білборд із політиком. ФОТО
Сьогодні, 06:57
У Луцьку рекламний білборд, на якому зображений політик Євгеній Мураєв, облили невідомою речовиною.
Про це пише Конкурент.
Борд розміщений у Луцьку на вулиці Гордіюк.
Євгеній Мураєв – народний депутат України. Свого часу був членом Партії регіонів, згодом – «Опозиційного блоку». До вересня 2018 року очолював партію «За життя».
Виступає проти декомунізації, за збереження пам'ятників та інших символів комуністичного режиму.
Нагадаємо, раніше на Волині позбиткувалися із білборду Юлії Тимошенко.
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Про це пише Конкурент.
Борд розміщений у Луцьку на вулиці Гордіюк.
Євгеній Мураєв – народний депутат України. Свого часу був членом Партії регіонів, згодом – «Опозиційного блоку». До вересня 2018 року очолював партію «За життя».
Виступає проти декомунізації, за збереження пам'ятників та інших символів комуністичного режиму.
Нагадаємо, раніше на Волині позбиткувалися із білборду Юлії Тимошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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