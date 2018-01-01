Невідомі в Луцьку пошкодили білборд із політиком. ФОТО

Євгеній Мураєв, облили невідомою речовиною.



Про це пише



Борд розміщений у Луцьку на вулиці Гордіюк.



Євгеній Мураєв – народний депутат України. Свого часу був членом Партії регіонів, згодом – «Опозиційного блоку». До вересня 2018 року очолював партію «За життя».



Виступає проти декомунізації, за збереження пам'ятників та інших символів комуністичного режиму.



Нагадаємо, раніше на Волині позбиткувалися із білборду Юлії Тимошенко.





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