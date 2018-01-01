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УПЦ КП на Волині отримає частину монастиря єзуїтів

УПЦ КП на Волині отримає частину монастиря єзуїтів
На Волині передадуть у безоплатне користування релігійній громаді культову споруду.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА, - передає інтернет-видання Волинь24.

Громаді Святого Різдва Христового Української православної церкви Київського Патріархату у Володимирі-Волинському передадуть культову споруду келії Христорождественського монастиря єзуїтів.

Розташована пам’ятка архітектури місцевого значення на вулиці Миколаївська, 18. Її віддадуть у безоплатне користування для релігійних потреб.

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Теги: церква, Волинь
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