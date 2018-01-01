УПЦ КП на Волині отримає частину монастиря єзуїтів
Сьогодні, 06:05
На Волині передадуть у безоплатне користування релігійній громаді культову споруду.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА, - передає інтернет-видання Волинь24.
Громаді Святого Різдва Христового Української православної церкви Київського Патріархату у Володимирі-Волинському передадуть культову споруду келії Христорождественського монастиря єзуїтів.
Розташована пам’ятка архітектури місцевого значення на вулиці Миколаївська, 18. Її віддадуть у безоплатне користування для релігійних потреб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА, - передає інтернет-видання Волинь24.
Громаді Святого Різдва Христового Української православної церкви Київського Патріархату у Володимирі-Волинському передадуть культову споруду келії Христорождественського монастиря єзуїтів.
Розташована пам’ятка архітектури місцевого значення на вулиці Миколаївська, 18. Її віддадуть у безоплатне користування для релігійних потреб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
УПЦ КП на Волині отримає частину монастиря єзуїтів
Сьогодні, 06:05
Вихователька дитсадка «порвала» мережу хітом про рибки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:02
Майже третина парафіян УПЦ (МП) підтримують автокефалію
Сьогодні, 04:12
Підвищення тарифів на газ для населення перенесли
Сьогодні, 02:55