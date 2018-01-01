УПЦ КП на Волині отримає частину монастиря єзуїтів





Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА, - передає інтернет-видання



Громаді Святого Різдва Христового Української православної церкви Київського Патріархату у Володимирі-Волинському передадуть культову споруду келії Христорождественського монастиря єзуїтів.



Розташована пам’ятка архітектури місцевого значення на вулиці Миколаївська, 18. Її віддадуть у безоплатне користування для релігійних потреб.



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