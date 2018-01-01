Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Найбільше постраждали мешканці вулиць Ковельської, Володимирської, Львівської, Теремнівської та Дубнівської, а також район проспекту Відродження.



Ці вулиці є суміжними з найближчими селами, що межують з обласним центром.



Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти мерії, які здійснювали чергування, виявили, що спалювання сухої рослиності та листя здійснювали мешканці сусідніх до Луцька сіл: Підгайці, Рованці, Забороль, Прилуцьке та Струмівка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вечірній Луцьк накрило смогом: хмари диму активно поширювалися містом 17 жовтня після 17:00.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Найбільше постраждали мешканці вулиць Ковельської, Володимирської, Львівської, Теремнівської та Дубнівської, а також район проспекту Відродження.Ці вулиці є суміжними з найближчими селами, що межують з обласним центром.Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти мерії, які здійснювали чергування, виявили, що спалювання сухої рослиності та листя здійснювали мешканці сусідніх до Луцька сіл: Підгайці, Рованці, Забороль, Прилуцьке та Струмівка.

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