Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком
Сьогодні, 00:24
Вечірній Луцьк накрило смогом: хмари диму активно поширювалися містом 17 жовтня після 17:00.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Найбільше постраждали мешканці вулиць Ковельської, Володимирської, Львівської, Теремнівської та Дубнівської, а також район проспекту Відродження.
Ці вулиці є суміжними з найближчими селами, що межують з обласним центром.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти мерії, які здійснювали чергування, виявили, що спалювання сухої рослиності та листя здійснювали мешканці сусідніх до Луцька сіл: Підгайці, Рованці, Забороль, Прилуцьке та Струмівка.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Найбільше постраждали мешканці вулиць Ковельської, Володимирської, Львівської, Теремнівської та Дубнівської, а також район проспекту Відродження.
Ці вулиці є суміжними з найближчими селами, що межують з обласним центром.
Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти мерії, які здійснювали чергування, виявили, що спалювання сухої рослиності та листя здійснювали мешканці сусідніх до Луцька сіл: Підгайці, Рованці, Забороль, Прилуцьке та Струмівка.
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