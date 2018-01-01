вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком

Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком
Вечірній Луцьк накрило смогом: хмари диму активно поширювалися містом 17 жовтня після 17:00.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Найбільше постраждали мешканці вулиць Ковельської, Володимирської, Львівської, Теремнівської та Дубнівської, а також район проспекту Відродження.

Ці вулиці є суміжними з найближчими селами, що межують з обласним центром.

Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти мерії, які здійснювали чергування, виявили, що спалювання сухої рослиності та листя здійснювали мешканці сусідніх до Луцька сіл: Підгайці, Рованці, Забороль, Прилуцьке та Струмівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком
Сьогодні, 00:24
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На гасіння масштабної пожежі на торфовищі залучили спецтехніку з Луцька
17 жовтень, 23:38
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
17 жовтень, 23:09
Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО
17 жовтень, 22:24
Схожі новини
Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК
17 жовтень, 10:58
Знесли паркани на ДПЗ у Луцьку. ФОТО Знесли паркани на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
13 жовтень, 04:48
Луцький підприємець «вляпався» через незаконну яму. ФОТО Луцький підприємець «вляпався» через незаконну яму. ФОТО
13 жовтень, 00:20
У муніципалів виникли претензії до керівника луцького депо. ФОТО У муніципалів виникли претензії до керівника луцького депо. ФОТО
12 жовтень, 23:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком
Сьогодні, 00:24
 0
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На гасіння масштабної пожежі на торфовищі залучили спецтехніку з Луцька
17 жовтень, 23:38
 0
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
17 жовтень, 23:09
 0
Сапожніков передав військовим подарунок «від Путіна». ФОТО
17 жовтень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8