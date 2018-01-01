Вихователька дитсадка «порвала» мережу хітом про рибки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:02
Вихователька у дитячому садку у місті Баришівка Київської області Альона записала реп-пісню та зробила на неї кліп, який в Youtube лише за добу переглянули більше 33 тисяч разів.
Про це повідомляє ТСН.
Реп-виконавиця із псевдонімом alyona alyona на відео танцює, катається на гідроциклі і смітить грошима. Приспів пісні «Рибки, рибки, рибки» надовго застрягає у голові.
Видання Comma пише, що кліп на пісню зняв 19-річний репер і контент-мейкер Delta Arthur. За тиждень вийде ще й альтернативне відео на трек.
Сама alyona alyona розповіла, що у вільний від роботи час читає реп та сидить в Інтернеті. Вона любить слухати Ліл Узі Верта, Тревіса Скотта і «класику» хіп-хопу – NWA, Wu-Tang Clan.
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Про це повідомляє ТСН.
Реп-виконавиця із псевдонімом alyona alyona на відео танцює, катається на гідроциклі і смітить грошима. Приспів пісні «Рибки, рибки, рибки» надовго застрягає у голові.
Видання Comma пише, що кліп на пісню зняв 19-річний репер і контент-мейкер Delta Arthur. За тиждень вийде ще й альтернативне відео на трек.
Сама alyona alyona розповіла, що у вільний від роботи час читає реп та сидить в Інтернеті. Вона любить слухати Ліл Узі Верта, Тревіса Скотта і «класику» хіп-хопу – NWA, Wu-Tang Clan.
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