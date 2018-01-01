Вихователька дитсадка «порвала» мережу хітом про рибки. ВІДЕО

Альона записала реп-пісню та зробила на неї кліп, який в Youtube лише за добу переглянули більше 33 тисяч разів.



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Реп-виконавиця із псевдонімом alyona alyona на відео танцює, катається на гідроциклі і смітить грошима. Приспів пісні «Рибки, рибки, рибки» надовго застрягає у голові.



Видання Comma пише, що кліп на пісню зняв 19-річний репер і контент-мейкер Delta Arthur. За тиждень вийде ще й альтернативне відео на трек.



Сама alyona alyona розповіла, що у вільний від роботи час читає реп та сидить в Інтернеті. Вона любить слухати Ліл Узі Верта, Тревіса Скотта і «класику» хіп-хопу – NWA, Wu-Tang Clan.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихователька у дитячому садку у місті Баришівка Київської областізаписала реп-пісню та зробила на неї кліп, який в Youtube лише за добу переглянули більше 33 тисяч разів.Про це повідомляє ТСН Реп-виконавиця із псевдонімом alyona alyona на відео танцює, катається на гідроциклі і смітить грошима. Приспів пісні «Рибки, рибки, рибки» надовго застрягає у голові.Видання Comma пише, що кліп на пісню зняв 19-річний репер і контент-мейкер Delta Arthur. За тиждень вийде ще й альтернативне відео на трек.Сама alyona alyona розповіла, що у вільний від роботи час читає реп та сидить в Інтернеті. Вона любить слухати Ліл Узі Верта, Тревіса Скотта і «класику» хіп-хопу – NWA, Wu-Tang Clan.

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