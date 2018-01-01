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Майже третина парафіян УПЦ (МП) підтримують автокефалію

Майже третина парафіян УПЦ (МП) підтримують автокефалію
Майже третина парафіян Української православної церкви Московського патріархату підтримає ідею створення єдиної Української помісної церкви. Натомість «рішуче проти» виступають 40% опитаних парафіян.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з дослідженням, «зовсім негативно» до ідеї створення єдиної Української помісної церкви ставляться 40% парафіян, а ще 13% – «швидше» негативно.

10% респондентів з числа парафіян УПЦ МП заявили, що їм байдуже. Ще 9% зазначили, що їм важко відповісти на це запитання.

15% парафіян УПЦ МП ставляться до автокефалії української церкви «цілком позитивно», ще 13% — «швидше позитивно».

В опитуванні взяли участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося з 27 вересня по 4 жовтня 2018 року. Помилка репрезентативності — не більше 2,2%.

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Теги: томос, Україна
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