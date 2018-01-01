Майже третина парафіян УПЦ (МП) підтримують автокефалію





Про це повідомляє



Згідно з дослідженням, «зовсім негативно» до ідеї створення єдиної Української помісної церкви ставляться 40% парафіян, а ще 13% – «швидше» негативно.



10% респондентів з числа парафіян УПЦ МП заявили, що їм байдуже. Ще 9% зазначили, що їм важко відповісти на це запитання.



15% парафіян УПЦ МП ставляться до автокефалії української церкви «цілком позитивно», ще 13% — «швидше позитивно».



В опитуванні взяли участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося з 27 вересня по 4 жовтня 2018 року. Помилка репрезентативності — не більше 2,2%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже третина парафіян Української православної церкви Московського патріархату підтримає ідею створення єдиної Української помісної церкви. Натомість «рішуче проти» виступають 40% опитаних парафіян.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».Згідно з дослідженням, «зовсім негативно» до ідеї створення єдиної Української помісної церкви ставляться 40% парафіян, а ще 13% – «швидше» негативно.10% респондентів з числа парафіян УПЦ МП заявили, що їм байдуже. Ще 9% зазначили, що їм важко відповісти на це запитання.15% парафіян УПЦ МП ставляться до автокефалії української церкви «цілком позитивно», ще 13% — «швидше позитивно».В опитуванні взяли участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося з 27 вересня по 4 жовтня 2018 року. Помилка репрезентативності — не більше 2,2%.

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