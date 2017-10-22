Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 08:14
Осінні краєвиди Володимира-Волинського зазнімкували журналісти.
Про це пише ВолиньUA.
"На княжий Володимир-Волинський яскравими барвами золота опустилася осінь… Детальніше у фоторепортажі", - йдеться у матеріалі.
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Про це пише ВолиньUA.
"На княжий Володимир-Волинський яскравими барвами золота опустилася осінь… Детальніше у фоторепортажі", - йдеться у матеріалі.
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