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Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО

Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Осінні краєвиди Володимира-Волинського зазнімкували журналісти.

Про це пише ВолиньUA.

"На княжий Володимир-Волинський яскравими барвами золота опустилася осінь… Детальніше у фоторепортажі", - йдеться у матеріалі.

Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО
Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО

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Теги: фото, Володимир-Волинський
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