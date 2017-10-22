Краса золотої осені у місті на Волині. ФОТО





Про це пише



"На княжий Володимир-Волинський яскравими барвами золота опустилася осінь… Детальніше у фоторепортажі", - йдеться у матеріалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Осінні краєвиди Володимира-Волинського зазнімкували журналісти.Про це пише ВолиньUA "На княжий Володимир-Волинський яскравими барвами золота опустилася осінь… Детальніше у фоторепортажі", - йдеться у матеріалі.

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