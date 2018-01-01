Курс валют у Луцьку на 18 жовтня





Євро при купівлі становить - 31.972, при продажу - 32.618.



Курс російського рубля: купівля - 0.376, продаж - 0.437.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.083, продаж - 7.638.

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