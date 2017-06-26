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300 гривень щомісяця: юному волинському бандуристу призначили стипендію

300 гривень щомісяця: юному волинському бандуристу призначили стипендію
Ілля Пилипчук з Каменя-Каширського, який є переможцем багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів гри на бандурі, став лауреатом щорічної стипендії міської ради.

Про це пише газета Полісся.

З метою підтримки, стимулювання та морального заохочення юного обдарування, враховуючи його високі мистецькі досягнення, депутати міста встановили Іллі Пилипчуку щомісячну грошову винагороду у розмірі 300 гривень, яка буде виплачуватися протягом поточного навчального року.

Як повідомила на засіданні сесії секретар міськради Наталія Бащук, хлопець навчається у 7 класі Камінь-Каширської дитячої школи мистецтв.

У 2016 році він здобув перше місце, а минулоріч — друге на міжнародному конкурсі бандуристів “Волинський кобзарик”.

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Теги: діти, стипендія, талант
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