300 гривень щомісяця: юному волинському бандуристу призначили стипендію

Ілля Пилипчук з Каменя-Каширського, який є переможцем багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів гри на бандурі, став лауреатом щорічної стипендії міської ради.



Про це пише газета



З метою підтримки, стимулювання та морального заохочення юного обдарування, враховуючи його високі мистецькі досягнення, депутати міста встановили Іллі Пилипчуку щомісячну грошову винагороду у розмірі 300 гривень, яка буде виплачуватися протягом поточного навчального року.



Як повідомила на засіданні сесії секретар міськради Наталія Бащук, хлопець навчається у 7 класі Камінь-Каширської дитячої школи мистецтв.



У 2016 році він здобув перше місце, а минулоріч — друге на міжнародному конкурсі бандуристів “Волинський кобзарик”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Каменя-Каширського, який є переможцем багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів гри на бандурі, став лауреатом щорічної стипендії міської ради.Про це пише газета Полісся З метою підтримки, стимулювання та морального заохочення юного обдарування, враховуючи його високі мистецькі досягнення, депутати міста встановили Іллі Пилипчуку щомісячну грошову винагороду у розмірі 300 гривень, яка буде виплачуватися протягом поточного навчального року.Як повідомила на засіданні сесії секретар міськради, хлопець навчається у 7 класі Камінь-Каширської дитячої школи мистецтв.У 2016 році він здобув перше місце, а минулоріч — друге на міжнародному конкурсі бандуристів “Волинський кобзарик”.

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