Якщо Україна хоче перетворювати армію з совкової на сучасну, потрібне фінансування, - Ігор Лапін





Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, перш за все, підвищення їх грошового забезпечення. З наступного року, зарплату українським військовим планують підняти щонайменше на 30%. Збільшення грошових виплат в армії вже закладено в проекті державного бюджету на наступний рік.



Про це розповів народний депутат Ігор Лапін, - пише



Молодші сержанти і командири, що проходять службу в тилу, до 2017 року отримували приблизно 3 тисячі гривень, нині – 8 тисяч. Заробітна плата тих, хто проходить службу в зоні проведення операції об’єднаних сил з 4 до майже 12 тисяч гривень. Українські лейтенанти заробляють 9,5 тисяч, а ті, хто в зоні бойових дій 15 тисяч гривень. Капітани і командири роти в 2018 році отримують по 11 тисяч гривень. Ті, хто служить в зоні ООС отримують по 18,300 тисяч гривень. Офіцери вищого рангу, тобто підполковники, які в тилу, отримують 13 тисяч гривень, а їхні колеги в зоні бойових дій отримують 21 тисячу гривень. Полковники, які не проходять службу в ООС отримують 16 тисяч, ті, хто в зоні бойових дій, 25,5 тисяч гривень.



Для прикладу, у 2014 році командир, який виконував усі бойові завдання по штурму в Луганській області за шість місяців служби отримав 936 гривень та декілька копійок, сьогодні, на аналогічній посаді командир отримує 18 тисяч гривень на місяць.



“У 2014 році, коли я прийшов воювати добровольцем в батальйон “Айдар”, був командиром штурмової роти, де безпосередньо виконували всі бойові завдання по штурму в Луганській області. За 6 місяців служби, до того, як потрапив в Верховну Раду отримав 936 гривень і декілька копійок. Далі можна вже нічого і не говорити. Це за 2014 рік. Якщо сьогодні командир аналогічної чи іншої роти, яка знаходиться в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримує 18 тисяч, то давайте, ми тоді будемо множити”, – сказав народний депутат.



“Якщо Україна хоче перетворювати армію з совкової на сучасну, потрібно додавати фінансування. В нас армія або воює або марширує. Українська армія останні двадцять років певно вже й не марширувала. На сьогоднішній день ми є воююча армія, одна із найбільш потужних армій в Європі. Тому, що ми єдині, хто фізично протистоїть російській армії. Що стосується чи достатньо для Збройних сил України такого фінансування, я вважаю, що його звичайно не достатньо. Але давайте виходити з реалій, які ми маємо на сьогоднішній день. 5% ВВП – це загальноприйняті стандарти НАТО, якщо ми говоримо сьогодні про силовий блок та загальну національну безпеку в країні. Якщо ж ми говоримо про Збройні сили в контексті фінансування науково-технічного потенціалу я вважаю, що він не достатній, тому що майбутні війни не будуть «війна солдата проти солдата», наступні війни це – війни технологій». Звичайно, маючи війну, фінансування завжди буде недостатньо”, – повідомив Лапін.



Народний обранець пояснив, що до створення сучасної армії нас спонукала війна. І для того, щоб не було відтоку особового складу, можливо ще потрібно збільшувати заробітні плати, хоча відтік особового складу не завжди пов’язаний з грошима, ще є поняття відношення до солдата і офіцера. Тим не менше, якщо ми збираємося перетворювати армію з «совкової» на сучасну, звичайно, потрібно додавати фінансування.



“Наша Волинь поки, дякувати Богу, мирний регіон, далекий від лінії фронту. Але саме тому Волині слід допомогти розвинути економіку, залучити інвесторів, створити робочі місця і виробництва. Держава сама зацікавлена в якомога більших доходах нашого місцевого бюджету: це і скоротить залежність Волині від субвенцій, і збільшить дохід до бюджету воюючої країни. Я особисто докладу всіх зусиль, щоб 2019 року на Волині держава посприяла реалізації максимального числа економічних проектів. Це наші зарплати, робочі місця, відновлення соціальної і транспортної інфраструктури.



Окрім того, слід зазначити, що цього року Кабмін подав проекті бюджету на 2019 рік, котрий передбачає скорочення фінансування Адміністрації Президента на 11 %, Верховної Ради на 5 %, Кабміну на 16%. Проте загальні витрати не зменшилися навіть до рівня 2017 року – так високо було піднято планку у 2018 році. Крім скорочення витрат, в уряді заморозять зарплати співробітників, що працюють в міністерствах і державних відомствах. Але я наполягатиму, щоб в процесі прийняття бюджету в парламенті ці статті видатків були додатково скорочені”, – додав Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінансування сектора безпеки і оборони України в 2019 році, виходячи з прогнозів Кабінету міністрів, складе майже 200 млрд грн – тобто не менше 5% від ВВП.Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, перш за все, підвищення їх грошового забезпечення. З наступного року, зарплату українським військовим планують підняти щонайменше на 30%. Збільшення грошових виплат в армії вже закладено в проекті державного бюджету на наступний рік.Про це розповів народний депутат, - пише ВАР Молодші сержанти і командири, що проходять службу в тилу, до 2017 року отримували приблизно 3 тисячі гривень, нині – 8 тисяч. Заробітна плата тих, хто проходить службу в зоні проведення операції об’єднаних сил з 4 до майже 12 тисяч гривень. Українські лейтенанти заробляють 9,5 тисяч, а ті, хто в зоні бойових дій 15 тисяч гривень. Капітани і командири роти в 2018 році отримують по 11 тисяч гривень. Ті, хто служить в зоні ООС отримують по 18,300 тисяч гривень. Офіцери вищого рангу, тобто підполковники, які в тилу, отримують 13 тисяч гривень, а їхні колеги в зоні бойових дій отримують 21 тисячу гривень. Полковники, які не проходять службу в ООС отримують 16 тисяч, ті, хто в зоні бойових дій, 25,5 тисяч гривень.Для прикладу, у 2014 році командир, який виконував усі бойові завдання по штурму в Луганській області за шість місяців служби отримав 936 гривень та декілька копійок, сьогодні, на аналогічній посаді командир отримує 18 тисяч гривень на місяць.“У 2014 році, коли я прийшов воювати добровольцем в батальйон “Айдар”, був командиром штурмової роти, де безпосередньо виконували всі бойові завдання по штурму в Луганській області. За 6 місяців служби, до того, як потрапив в Верховну Раду отримав 936 гривень і декілька копійок. Далі можна вже нічого і не говорити. Це за 2014 рік. Якщо сьогодні командир аналогічної чи іншої роти, яка знаходиться в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримує 18 тисяч, то давайте, ми тоді будемо множити”, – сказав народний депутат.“Якщо Україна хоче перетворювати армію з совкової на сучасну, потрібно додавати фінансування. В нас армія або воює або марширує. Українська армія останні двадцять років певно вже й не марширувала. На сьогоднішній день ми є воююча армія, одна із найбільш потужних армій в Європі. Тому, що ми єдині, хто фізично протистоїть російській армії. Що стосується чи достатньо для Збройних сил України такого фінансування, я вважаю, що його звичайно не достатньо. Але давайте виходити з реалій, які ми маємо на сьогоднішній день. 5% ВВП – це загальноприйняті стандарти НАТО, якщо ми говоримо сьогодні про силовий блок та загальну національну безпеку в країні. Якщо ж ми говоримо про Збройні сили в контексті фінансування науково-технічного потенціалу я вважаю, що він не достатній, тому що майбутні війни не будуть «війна солдата проти солдата», наступні війни це – війни технологій». Звичайно, маючи війну, фінансування завжди буде недостатньо”, – повідомив Лапін.Народний обранець пояснив, що до створення сучасної армії нас спонукала війна. І для того, щоб не було відтоку особового складу, можливо ще потрібно збільшувати заробітні плати, хоча відтік особового складу не завжди пов’язаний з грошима, ще є поняття відношення до солдата і офіцера. Тим не менше, якщо ми збираємося перетворювати армію з «совкової» на сучасну, звичайно, потрібно додавати фінансування.“Наша Волинь поки, дякувати Богу, мирний регіон, далекий від лінії фронту. Але саме тому Волині слід допомогти розвинути економіку, залучити інвесторів, створити робочі місця і виробництва. Держава сама зацікавлена в якомога більших доходах нашого місцевого бюджету: це і скоротить залежність Волині від субвенцій, і збільшить дохід до бюджету воюючої країни. Я особисто докладу всіх зусиль, щоб 2019 року на Волині держава посприяла реалізації максимального числа економічних проектів. Це наші зарплати, робочі місця, відновлення соціальної і транспортної інфраструктури.Окрім того, слід зазначити, що цього року Кабмін подав проекті бюджету на 2019 рік, котрий передбачає скорочення фінансування Адміністрації Президента на 11 %, Верховної Ради на 5 %, Кабміну на 16%. Проте загальні витрати не зменшилися навіть до рівня 2017 року – так високо було піднято планку у 2018 році. Крім скорочення витрат, в уряді заморозять зарплати співробітників, що працюють в міністерствах і державних відомствах. Але я наполягатиму, щоб в процесі прийняття бюджету в парламенті ці статті видатків були додатково скорочені”, – додав Ігор Лапін.

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