Двоє волинян попалися на незаконній вирубці лісу

На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно вирубати деревину.17 жовтня обідньої пори працівники Куклинського лісництва ДП «Поліське ЛГ» попередили крадіжку деревини, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Перебуваючи у лісі, працівники лісової охорони державного лісогосподарського підприємства почули звук бензопили. Одразу попрямували на місце. Адже очевидно, що відбувалася нелегальна порубка, так як жодних робіт лісгосп тут не планував.Невдовзі у кварталі 27 Куклинського лісництва помітили двох людей, які різали берези. Поруч стояла підвода, на яку чоловіки вантажили деревину.Помітивши лісову охорону, лісопорушники намагалися утекти.На місце викликали поліцію. Чоловіків затримали. Виявилося, обоє лісопорушників – жителі с. Рудка Маневицького району.Один із них за подібне вже затримувався лісовою охороною минулого року. Тепер лісопорушникам доведеться сплатити штраф та суму збитків, завданих лісовому господарству.