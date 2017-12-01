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На Рівненщині – масова бійка «бурштинщиків» з поліцією

На Рівненщині – масова бійка «бурштинщиків» з поліцією
На Рівненщині поблизу незаконних копалень бурштину поліція спробувала затримати близько 200 невідомих. В результаті виникла сутичка.

Бійка сталася 18 жовтня, близько 8-ї ранку, на околиці села Кухітська Воля Зарічненського району, - ТСН.

Поліцейські поблизу місць незаконного видобутку бурштину-сирцю зупинили близько 200 невідомих осіб, які направлялися до копалень. Під час сутички між порушниками та правоохоронцями невідомі пошкодили три службові автомобілі. 

Нагадаємо, 15 жовтня у Рівненській області правоохоронці
викрили підпільний цех з обробки бурштину. Там поліцейські знайшли близько 100 кг бурштину різних фракцій, вісім станків для обробки "сонячного" каміння, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільйон 400 тисяч гривень.


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Теги: Рівненщина, бійка, бурштин
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