На Рівненщині – масова бійка «бурштинщиків» з поліцією
Сьогодні, 10:15
На Рівненщині поблизу незаконних копалень бурштину поліція спробувала затримати близько 200 невідомих. В результаті виникла сутичка.
Бійка сталася 18 жовтня, близько 8-ї ранку, на околиці села Кухітська Воля Зарічненського району, - ТСН.
Поліцейські поблизу місць незаконного видобутку бурштину-сирцю зупинили близько 200 невідомих осіб, які направлялися до копалень. Під час сутички між порушниками та правоохоронцями невідомі пошкодили три службові автомобілі.
Нагадаємо, 15 жовтня у Рівненській області правоохоронці
викрили підпільний цех з обробки бурштину. Там поліцейські знайшли близько 100 кг бурштину різних фракцій, вісім станків для обробки "сонячного" каміння, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільйон 400 тисяч гривень.
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Бійка сталася 18 жовтня, близько 8-ї ранку, на околиці села Кухітська Воля Зарічненського району, - ТСН.
Поліцейські поблизу місць незаконного видобутку бурштину-сирцю зупинили близько 200 невідомих осіб, які направлялися до копалень. Під час сутички між порушниками та правоохоронцями невідомі пошкодили три службові автомобілі.
Нагадаємо, 15 жовтня у Рівненській області правоохоронці
викрили підпільний цех з обробки бурштину. Там поліцейські знайшли близько 100 кг бурштину різних фракцій, вісім станків для обробки "сонячного" каміння, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільйон 400 тисяч гривень.
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