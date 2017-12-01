На Рівненщині – масова бійка «бурштинщиків» з поліцією





Бійка сталася 18 жовтня, близько 8-ї ранку, на околиці села Кухітська Воля Зарічненського району, -



Поліцейські поблизу місць незаконного видобутку бурштину-сирцю зупинили близько 200 невідомих осіб, які направлялися до копалень. Під час сутички між порушниками та правоохоронцями невідомі пошкодили три службові автомобілі.



Нагадаємо, 15 жовтня у Рівненській області правоохоронці

викрили підпільний цех з обробки бурштину. Там поліцейські знайшли близько 100 кг бурштину різних фракцій, вісім станків для обробки "сонячного" каміння, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільйон 400 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині поблизу незаконних копалень бурштину поліція спробувала затримати близько 200 невідомих. В результаті виникла сутичка.Бійка сталася 18 жовтня, близько 8-ї ранку, на околиці села Кухітська Воля Зарічненського району, - ТСН Поліцейські поблизу місць незаконного видобутку бурштину-сирцю зупинили близько 200 невідомих осіб, які направлялися до копалень. Під час сутички між порушниками та правоохоронцями невідомі пошкодили три службові автомобілі.Нагадаємо, 15 жовтня у Рівненській області правоохоронцівикрили підпільний цех з обробки бурштину. Там поліцейські знайшли близько 100 кг бурштину різних фракцій, вісім станків для обробки "сонячного" каміння, дві мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільйон 400 тисяч гривень.

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