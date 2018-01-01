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У селі на Волині через необережність згоріла хата і хлів

У селі на Волині через необережність згоріла хата і хлів
У селі Любче Рожищенського району сталася пожежа.

Як розповіли у ДПРЧ-3 міста Рожище, повідомлення про пожежу надійшло о 16:40 год в середу, 17 жовтня, - пише Район. Рожище.

Горів хлів та будинок 6Х12. Будівлі були старі, з дерева.

На місце пожежі виїхали рятувальники ДПРЧ-3, МПО «Переспа» та МПО «Доросині». Пожежу ліквідували в 17:40 год.

«Ці споруди знаходилися на хуторі села. У будинку ніхто не проживав, а власник використовував його, як дачу. Будівлі були з дерева, тому швидко зайнялися. Хлів згорів повністю. Також вогнем знищено покрівлю та перекриття хати, 40% стін, пошкодженні речі домашнього вжитку», – розповів начальник райвідділу ДПРЧ-3 м. Рожище Андрій Морозович.

За попередньою версією, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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