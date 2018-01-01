Лучанин вилетів з шоу «Король десертів». ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Лучанин Антон Линда вилетів з шоу "Король десертів".
В етапі конкурсу судді поставили перед учаниками три завдання: приготувати десерт з вау-ефектом, відобразити кондитерські вироби одного із суддів журі і приготувати будь-який торт разом із помічником зі своєї родини. Власне, останнє завдання лучанин і провалив, - пише Конкурент.
Антон Линда разом зі своєю дружиною, яка теж кондитер, приготували вітамінний торт без борошна, цукру і випічки. За що їх і розкритикували судді, мовляв, для двох кондитерів це надто просто, та й тортом виріб назвати не можна.
Відтак Антон Линда вилетів із конкурсу за крок до фіналу. Проте судді впевнені, що Антон знайде свій шлях та проявить себе в майбутньому.
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В етапі конкурсу судді поставили перед учаниками три завдання: приготувати десерт з вау-ефектом, відобразити кондитерські вироби одного із суддів журі і приготувати будь-який торт разом із помічником зі своєї родини. Власне, останнє завдання лучанин і провалив, - пише Конкурент.
Антон Линда разом зі своєю дружиною, яка теж кондитер, приготували вітамінний торт без борошна, цукру і випічки. За що їх і розкритикували судді, мовляв, для двох кондитерів це надто просто, та й тортом виріб назвати не можна.
Відтак Антон Линда вилетів із конкурсу за крок до фіналу. Проте судді впевнені, що Антон знайде свій шлях та проявить себе в майбутньому.
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