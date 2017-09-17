В Одесі 18-річна дівчина наїлася грибів і померла





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«В місті Одесі 12 жовтня у міській клінічній лікарні №11 померла мешканка міста Умань, в якої вживання грибів, зібраних в лісах Уманського району, викликало загострення цукрового діабету, кетоацидозну кому, що призвело до смерті 18-річної дівчини», - повідомили в установі.



Загалом з початку жовтня, за даними центру, в області зареєстровані три випадки вживання грибів, внаслідок чого на лікарняні ліжка потрапили 5 осіб, з них одна 6-річна дитина.



Так, сім’я з Чорноморська збирала білі гриби, маслюки, зеленушки в лісі Цюрюпинського району Херсонської області, проте ніби «добрі» гриби викликали отруєння у всіх членів родини та їх госпіталізацію.



«Маленька дитина і досі перебуває на лікуванні в місті Києві в Національній спеціалізованій дитячій лікарні «Охматдит», - додали в установі.



Крім того, є ще один летальний випадок - житель Березівського району збирав гриби, звіряючись з малюнками.



«У результаті до його кошика потрапила бліда поганка, вживання якої призвело до тяжкого отруєння, яке закінчилося летально», - зазначили у лабораторному центрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Умані померла в одеській клінічній лікарні після отруєння грибами.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».«В місті Одесі 12 жовтня у міській клінічній лікарні №11 померла мешканка міста Умань, в якої вживання грибів, зібраних в лісах Уманського району, викликало загострення цукрового діабету, кетоацидозну кому, що призвело до смерті 18-річної дівчини», - повідомили в установі.Загалом з початку жовтня, за даними центру, в області зареєстровані три випадки вживання грибів, внаслідок чого на лікарняні ліжка потрапили 5 осіб, з них одна 6-річна дитина.Так, сім’я з Чорноморська збирала білі гриби, маслюки, зеленушки в лісі Цюрюпинського району Херсонської області, проте ніби «добрі» гриби викликали отруєння у всіх членів родини та їх госпіталізацію.«Маленька дитина і досі перебуває на лікуванні в місті Києві в Національній спеціалізованій дитячій лікарні «Охматдит», - додали в установі.Крім того, є ще один летальний випадок - житель Березівського району збирав гриби, звіряючись з малюнками.«У результаті до його кошика потрапила бліда поганка, вживання якої призвело до тяжкого отруєння, яке закінчилося летально», - зазначили у лабораторному центрі.

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