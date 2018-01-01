На одній з вулиць Луцька просять облаштувати «зебру». ФОТО

У Луцьку просять облаштувати перехід на дорозі на вулиціПро це на платформі "Відкрите місто" повідомив"Із вулиці Тараса Бульби-Боровця люди йдуть на роботу чи освітні заклади до зупинки через дорогу на Клима Савура. Перехід відсутній. Також у вказаному місці підвищує пішоходопотік те, що поряд промислові зони (швейні майстерні, металобаза, виробництво морозива тощо), на які йдуть люди через місце, де немає переходу. Рух транспорту інтенсивний, що несе загрозу учасникам дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.