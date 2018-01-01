На одній з вулиць Луцька просять облаштувати «зебру». ФОТО
Сьогодні, 11:31
У Луцьку просять облаштувати перехід на дорозі на вулиці Клима Савура.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Вадим Панафідін.
"Із вулиці Тараса Бульби-Боровця люди йдуть на роботу чи освітні заклади до зупинки через дорогу на Клима Савура. Перехід відсутній. Також у вказаному місці підвищує пішоходопотік те, що поряд промислові зони (швейні майстерні, металобаза, виробництво морозива тощо), на які йдуть люди через місце, де немає переходу. Рух транспорту інтенсивний, що несе загрозу учасникам дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Вадим Панафідін.
"Із вулиці Тараса Бульби-Боровця люди йдуть на роботу чи освітні заклади до зупинки через дорогу на Клима Савура. Перехід відсутній. Також у вказаному місці підвищує пішоходопотік те, що поряд промислові зони (швейні майстерні, металобаза, виробництво морозива тощо), на які йдуть люди через місце, де немає переходу. Рух транспорту інтенсивний, що несе загрозу учасникам дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Кожен день хожу на роботу через цю ділянку дороги.
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