Показали волинський храм з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Олександр Черевко опублікував відео храму з квадрокоптеру.



Його можна переглянути на сторінці священика у Facebook.



«Наш Свято - Миколаївський храм с.Пульмо з висоти пташиного польоту», – пише отець Олександр.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмоопублікував відео храму з квадрокоптеру.Його можна переглянути на сторінці священика у Facebook.«Наш Свято - Миколаївський храм с.Пульмо з висоти пташиного польоту», – пише отець Олександр.

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