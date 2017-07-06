Показали волинський храм з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
Настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко опублікував відео храму з квадрокоптеру.
Його можна переглянути на сторінці священика у Facebook.
«Наш Свято - Миколаївський храм с.Пульмо з висоти пташиного польоту», – пише отець Олександр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селі на Волині дружина священика заквітчує храм. ФОТО
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Його можна переглянути на сторінці священика у Facebook.
«Наш Свято - Миколаївський храм с.Пульмо з висоти пташиного польоту», – пише отець Олександр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селі на Волині дружина священика заквітчує храм. ФОТО
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