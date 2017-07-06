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Показали волинський храм з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали волинський храм з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко опублікував відео храму з квадрокоптеру.

Його можна переглянути на сторінці священика у Facebook.

«Наш Свято - Миколаївський храм с.Пульмо з висоти пташиного польоту», – пише отець Олександр.

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Теги: храм, відео, Волинь, Пульмо
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